TSK: Azez'de ÖSO'ya yönelik taciz atışlarına misliyle karşılık verildi

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Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesi yakınlarında, 'YPG (Halk Savunma Birlikleri) tarafından ÖSO'ya (Özgür Suriye Ordusu) karşı taciz ateşi açılmasına misliyle karşılık verildiğini' açıkladı.

Habertürk TV kanalı, top ateşi seslerinin sınırdaki Kilis'te duyulduğunu bildirdi.

TSK'nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Fırat Kalkanı Harekâtı Azez meskun mahalli güneyi Maranaz bölgesinde bulunan ÖSO unsurlarına yönelik olarak PYD/YPG/PKK mensubu teröristler tarafından 27 Haziran 2017 tarihinde akşam saatlerinde Doçka silahı ile yapılan taciz atışlarına bölgede bulunan ateş destek vasıtaları kullanılarak misliyle karşılık verilmiş, tespit edilen hedefler imha edilmiş/etkisiz hale getirilmiştir".

Haber ajansları, TSK'nın belli bir süredir Kilis ve çevresine askeri sevkiyat yaptığını bildiriyor.

Afrin'de Rus güçleri de bulunuyor

Azez'in doğusundaki Afrin, PYD'nin (Demokratik Birlik Partisi) kontrolünde yer alıyor.

Afrin'de Rusya'nın askeri gücü de bulunuyor.

YPG geçtiğimiz aylarda, Rus güçlerinin Afrin bölgesine, kendi üyelerinin askeri eğitim almasını da öngören anlaşmanın bir parçası olarak konuşlandıklarını açıklamıştı.

Moskova ise, "Afrin yakınlarında Kürt birlikler ile Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) karşı karşıya geldiği bölgede, Rusya'nın Suriye'deki Ateşkesi İzleme Merkezi'nin bir şubesinin açıldığını" belirtmişti.