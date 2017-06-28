Demirtaş'tan Gülmen ve Özakça'ya açlık grevine son verme çağrısı

Telif hakkı AFP Image caption Gülmen (solda) ve Özakça, Mayıs ayı sonunda tutuklanmıştı

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 112 gündür açlık grevinde olan cezaevinde tutuklu eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'ya eylemlerine son verme çağrısı yaptı.

Demirtaş, Gülmen ve Özakça'ya yazdığı ve HDP'nin resmi internet sitesinde yer alan mektupta, iki eğitimcinin "direnişini anlamlı bulduğunu" belirterek, bunu "yaşanan hukuksuzluklar ile adaletsizlikler karşısında etkili bir karşı koyuş" olarak tanımladı.

Kasım ayından bu yana Edirne Cezaevi'nde bulunan Demirtaş, "Açlık grevine başlama ve bitirme kararı sizlerin özgür iradesine tabi. Bununla birlikte milyonların iradesini temsil eden bir siyasetçi dostunuz olarak açlık grevini sonlandırmanızı rica ediyorum" dedi.

Akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça, Kanun Hükmünde Kararname ile görevlerinden ihraç edilmelerinin ardından eylemlerine önce Ankara'da İnsan Hakları Anıtı önünde başlamıştı.

İki eğitmen göreve iade talebiyle daha sonra eylemlerini açlık grevi olarak sürdürmüştü.

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Gülmen ve Özakça, Mayıs ayı sonunda evlerine düzenlenen polis baskınının ardından gözaltına alınmış ve mahkeme tarafından tutuklanmıştı.

Salı günü de aralarında gazeteci, yazar ve akademisyenlerin de bulunduğu 111 kişi gazetelere verdikleri ilanlarla, Nuriye ile Semih'in işlerine geri dönmeleri ve çalışma haklarının iade edilmesi çağrısı yapmıştı.

Hükümet ise Gülmen ve Özakça'nın "bazı terör örgütleriyle bağlantılı" olduğunu savunuyor.