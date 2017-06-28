Anayasa Mahkemesi, Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın tahliye talebini reddetti

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Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilmelerinin ardından göreve iade talebiyle 112 gündür açlık grevi yapan tutuklu eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın tahliye talebiyle Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) yaptığı başvuru oybirliğiyle reddedildi.

AYM kararında, cezaevi koşullarının Gülmen ve Özakça'nın fiziksel ve ruhsal sağlıklarına acil bir tehlike oluşturmadığına hükmetti.

Gülmen ve Özakça'nın avukatı Selçuk Kozağaçlı BBC Türkçe'ye yaptığı açıklamada, "Tutuklamanın gayrimeşru olduğuna ilişkin AİHM (Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi) ve AYM (Anayasa Mahkemesi) içtihadları ile 30 sayfa 77 paragraflık başvuru yaptık" dedi ve karara "öfkeli" olduğunu söyledi.

Selçuk Kozağaçlı, "tutuklulamanın gayrimeşru olduğuna" ilişkin AİHM'e yaptıkları başvurunun sonucunun yarın açıklanacağını ve bundan sonraki adımlarını bu karara göre belirleyeceklerini söyledi.

AYM kararında Gülmen ve Özakça'nın cezaevine getirildikleri günden beri sağlık durumlarının takip edildiği, kontrol amacıyla hastaneye sevk teşebbüslerinin Gülmen ve Özakça tarafından reddedildiği, acil durumlar için tedbirlerin alındığı ve cezaevi içinde bir hastanenin bulunduğu belirtiliyor.

Kararda "(...) Başvurucuların Ceza İnfaz Kurumunda tutulmalarının yaşamlarına, maddi veya manevi bütünlüklerine yönelik bir tehlike oluşturduğuna dair derhal tedbir kararı verilmesini gerektirir bir durum bulunmadığı anlaşılmıştır" ifadeleri yer alıyor.

Demirtaş'tan çağrı

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Çarşamba günü Gülmen ve Özakça'ya eylemlerine son verme çağrısı yaptı.

Demirtaş, Gülmen ve Özakça'ya yazdığı ve HDP'nin resmi internet sitesinde yer alan mektupta, iki eğitimcinin "direnişini anlamlı bulduğunu" belirterek, bunu "yaşanan hukuksuzluklar ile adaletsizlikler karşısında etkili bir karşı koyuş" olarak tanımladı.

Akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça, Kanun Hükmünde Kararname ile görevlerinden ihraç edilmelerinin ardından eylemlerine önce Ankara'da İnsan Hakları Anıtı önünde başlamıştı. İki eğitmen daha sonra eylemlerini göreve iade talebiyle açlık grevine dönüştürmüştü.

Gülmen ve Özakça, Mayıs ayı sonunda evlerine düzenlenen polis baskınının ardından gözaltına alınmış ve mahkeme tarafından tutuklanmıştı.

Hükümet, Gülmen ve Özakça'yı "bazı terör örgütleriyle bağlantılı" olmakla suçluyor.