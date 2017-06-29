Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan Almanya'nın miting engeline tepki

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Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın G20 Zirvesi için gideceği Almanya'da miting yapma talebine Alman makamlardan gelen olumsuz cevaba tepki göstererek, Avrupa'yı çifte standart uygulamakla suçladı.

Kalın yazılı açıklamasında, Erdoğan'ın miting talebiyle ilgili fikir bildiren Alman siyasetçilerin açıklamalarını "provokatif ve art niyetli" olarak niteledi.

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, 7-8 Temmuz'da Hamburg'da yapılacak G20 zirvesi için ülkelerine gelecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya'da kamuya açık alanlarda miting yapmak için başvuruda bulunduğunu söylemiş ve bunun uygun olmayacağını belirtmişti.

Telif hakkı EPA Image caption Gabriel, Erdoğan'ın resmi başvuruyu Çarşamba günü yaptığını söyledi

Öte yandan Reuters'a konuşan Almanya Başbakanı Angela Merkel'in bir sözcüsü de, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen G20 dışında bir konuşma yapma talebini reddettiklerini açıklamıştı.

Almanya'daki koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti'nin başkanı Martin Schulz da Türkiye'de muhalifleri ve gazetecileri cezaevine atan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya'da etkinlik düzenlemesini istemiyorum" demişti.

"Çifte standartların en somut göstergesi"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, açıklamasında, "Her fırsatta demokrasi, insan hakları ve özgürlükler konusunda Türkiye'ye ders vermeye kalkanların, terör örgütlerine, darbecilere ve kanun kaçaklarına kol kanat gererken, Sayın Cumhurbaşkanımızın vatandaşlarımızla buluşmalarına engel olmaya çalışmaları, Avrupa'da hüküm süren çifte standartların en somut göstergesidir" dedi.

Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitinginin "sudan sebeplerle" engellendiğini belirterek "Alman makamlarının referandum sürecinde yapılan vahim hataları tekrarlamayacağını umuyoruz" dedi.

Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik de Alman siyasilerin açıklamalarına Twitter üzerinden yazdığı bir dizi mesajla tepki gösterdi.

Alman siyasilerin konuyla ilgili açıklamalarının kabul edilemez olduğunu yazan Çelik, bu siyasileri konuyu iç politika aracı olarak kullanmakla suçladı.

Skip Twitter post by @omerrcelik Bu hürriyetler konusunda duyarlı olanlar bilmelidir ki bu siyasetçiler hürriyetlere saygılı değil, sadece politik amaçlar için kullanıyorlar — Ömer Çelik (@omerrcelik) June 29, 2017

16 Nisan'daki anayasa referandumu öncesi Türk bakanların Almanya ve Hollanda başta olmak üzere bazı Avrupa ülkelerinde miting düzenlemelerine izin verilmemesi nedeniyle Türkiye'nin bu ülkelerle ilişkisi gerilmişti.