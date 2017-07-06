Tareena Shalik: İngiltere'de IŞİD üyeliğinden mahkum olan ilk kadın

BBC'nin 2014 yılı ve sonrasını kapsayan araştırması, İngiltere'de bu süre içinde 109 kişinin Suriye ve Irak'la ilişkili "terör faaliyeti suçlamaları" nedeniyle mahkum edildiğini ortaya çıkardı.

BBC'nin elde ettiği veriler, bu süre içinde yargılanan kadınların sayısının da arttığını ortaya koyuyor.

Mahkum olan toplam 109 kişinin 18'i kadın.

BBC araştırması: İngiltere'de 'terör bağlantılı' mahkumiyetler arttı

Suriye sınırında Türk güvenlik birimlerince yalanan Tareena Shalik, 6 hafta sonra İngiltere'ye iade edildi.

İngiltere'de çıkarıldığı mahkeme tarafından 1 Şubat 2016 yılında "terör" suçlamasıyla mahkum oldu.