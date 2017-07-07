Hollanda hükümetinden Başbakan Yardımcısı Türkeş'e yasak

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Hollanda hükümeti, Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş'in, 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümü nedeniyle önümüzdeki hafta Salı günü Apeldoorn kentinde yapacağı toplantıyı yasakladı.

AKP'nin yurt dışı örgütlenmesi olarak bilinen Avrupa Türk Demokratlar Birliği (UETD) Hollanda şubesi tarafından düzenlenen toplantı için Orpheus adlı kongre merkezinde salon kiralandı.

Sosyal medya üzerinden yapılan duyuruda, 11 Temmuz Salı günü yapılacak etkinliğe, Başbakan Yardımcısı Türkeş'in konuşmacı olarak katılacağı duyuruldu.

Ancak Hollanda hükumeti, Bakan Türkeş'in ziyaretinin şu anda uygun olmadığını açıkladı.

Hükumet açıklamasında, "şuandaki koşullarda iki ülke arasındaki mevcut ilişkiler açısından Türkeş ya da herhangi bir kabine üyesinin Hollanda'ya gelmesinin, arzu edilen bir durum olmadığı" vurgulandı.

Hollanda, geçen Mart ayında anayasa değişikliği referandumu kampanyası çerçevesinde toplantı yapmak isteyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'ya izin vermemişti.

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Hollanda hükümetinin, Türk bakanların uçağına iniş iznini iptal etmesi üzerine Almanya 'da bulunan Bakan Kaya, kara yoluyla Rotterdam'a geçmişti.

Polis tarafından Türkiye'nin Rotterdam Başkonsluğu'na gidişine izin verilmeyen Kaya'nın "istenmeyen yabancı" ilan edilip zorla sınır dışına çıkarılması kararı alınmıştı. Ancak Bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın, yaşanan tartışmanın ardından kendi isteği ile Almanya'ya geri döndüğü açıklanmıştı.

Hollanda'nın Türk bakanlara kampanya izni vermemesi, Ankara ve Lahey arasında diplomatik krize neden olmuştu.