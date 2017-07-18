Büyükada'da gözaltına alındıktan sonra tutuklanan altı insan hakları savunucusu kimdir?

Image caption Tutuklanan altı kişi (soldan sağa): İdil Eser, Özlem Dalkıran, Ali Gharavi, Peter Steudtner, Günal Kurşun ve Veli Acu.

Büyükada'da bir eğitim için bir araya gelen ve iki hafta önce düzenlenen baskında gözaltına alınan 10 insan hakları aktivistinin altı tutuklandı.

Tutuklananlar arasında Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü İdil Eser'in yanı sıra İsveç vatandaşı eğitmen Ali Gharavi, Yurttaşlık Derneği'nden (eski adıyla Helsinki Yurttaşlar Derneği) Özlem Dalkıran, Alman vatandaşı danışman Peter Steudtner ve İnsan Hakları Gündemi Derneği üyeleri Veli Acu ile Günal Kurşun yer alıyor.

Bu isimlere "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçlaması yöneltildi.

Yurttaşlık Derneği'nden Nalan Erkem, HAK İnisiyatifi'nden Şeyhmus Özbekli, Eşit Haklar İçin İzleme Derneği'nden Nejat Taştan ve Kadın Koalisyonu'ndan İlknur Üstün ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltına alınan isimlerin çalışmaları ve profilleri şöyle:

(Bilgiler, derneklerin internet sitelerinden ve Bianet.org'dan derlenmiştir.)

İdil Eser: Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü, insan hakları savunucusu. İdil Eser, İstanbul Üniversitesi'nden sonra ABD'de Columbia Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler yüksek lisansını ve Marmara Üniversitesi AB Yüksek Lisans Programı'nı tamamladı. Chicago Üniversitesi'nde Rus Tarihi doktorası yaparken annesinin rahatsızlanması üzerine Türkiye'ye döndü ve sivil toplum kuruluşlarında çalışmaya başladı. TEMA Vakfı, Tarih Vakfı, Helsinki Yurttaşlar Derneği'nin de aralarında bulunduğu kuruluşlarda insan haklarına dair rapor yazan ve projeler yürüten İdil Eser, 2 Mayıs 2016 tarihinde Uluslararası Af Örgütü'nün Türkiye Direktörü oldu.

Image caption Özlem Dalkıran

Özlem Dalkıran: Yurttaşlık Derneği (Eski adıyla Helsinki Yurttaşlar Derneği üyesi) İnsan hakları savunucusu. Uluslararası Af Örgütü'nün Türkiye biriminin kuruluşunda görev aldı ve kuruluşun basın sözcülüğünü yaptı. Açık Toplum Enstitüsü Türkiye Danışmanlık Kurulu üyeliği de yapıyor. Güneydoğu'da kadın hakları ve Türkiye'de insan hakları üzerine çok sayıda araştırması var. "Sinema ve İnsan Hakları" adlı bir çalışma yürüttü. Helsinki Yurttaşlar Derneği Mülteci Destek Programı koordinatörlüğü yaptı.

Image caption Günal Kurşun

Günal Kurşun: İnsan Hakları Gündemi Derneği Yönetim Kurulu üyesi. Derneğin eskiden başkanlığını da yaptı. Aynı zamanda Uluslararası Af Örgütü aktivisti. Ceza hukukçusu Yrd. Doç Dr. Kurşun, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden sonra yüksek lisans ve doktorasını yine aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku'nda tamamladı. Akademisyen Kurşun'un ceza hukukunda dair kitabı, makaleleri ve kitap bölümleri yayımlandı. Kurşun'un, insan hakları, azınlık hakları, ekonomik, sosyal ve kültürel haklar ile Uluslararası Ceza Mahkemesi konularında çalışmaları var.

Veli Acu: İnsan Hakları Gündemi Derneği'nde sayman ve insan hakları aktivisti. Gazi Ünviersitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi lisans bölümünü tamamladı, Gaziantep Üniversitesi'nde İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde öğrenimine devam ediyor.

Ali Gharavi: İsveç vatandaşı bilgi güvenliği danışmanı, insan hakları savunucusu. Eğitim için Türkiye'de bulunuyordu.

Peter Steudtner: Alman vatandaşı, bilgi güvenliği danışmanı, belgesel yapımcısı ve insan hakları aktivisti. Dijital güvenlik konusunda uzmanlaşan Steudtner, eğitim için Türkiye'de bulunuyordu.

İlknur Üstün: Kadın Koalisyonu Koordinatörü, insan hakları savunucusu. Ankara Üniversitesi Felsefe Bölümü'nden sonra aynı üniversitenin kadın çalışmaları yüksek lisans bölümüne devam etti. Kadın örgütlerinde aktif olarak yer aldı. KADER Ankara şube başkanlığı yaptı. Kadın Koalisyonu Türkiye Koordinatörlüğü görevini yürütüyor. Toplumsal cinsiyet ve yerel siyaset üzerine araştırmaları ve dergilerde yazıları yayımlandı.

Nalan Erkem: Yurttaşlık Derneği (eski adıyla Helsinki Yurttaşlar Derneği) üyesi. İnsan hakları savunucusu, avukat. İzmir Barosu yönetim kurulu üyeliği yaptı. İşkencenin, çocuk cezaevlerinde şiddetin önlenmesi, kadına karşı şiddet, ayrımcılık karşıtı çalışmalarda bulundu.

Nejat Taştan: Eşit Haklar için İzleme Derneği Genel Koordinatörü, insan hakları savunucusu. 1986 yılından bu yana insan hakları hareketinde çalışmalar yürüttü. İnsan Hakları Derneği, Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nda görev aldı. Irk ve etnik kökene dayalı ayrımcılık, engellilere yönelik ayrımcılık ve hak ihlallerine ilişkin raporlara katkıda bulundu.

Şeyhmus Özbekli: HAK İnisiyatifi Diyarbakır üyesi, insan hakları savuncusu. Daha önce Mazlum-Der'de (İnsan Hakları ve Mazlumlar için Dayanışma Derneği) görev aldı. İslami hassasiyetlerle 1991 yılında kurulan insan hakları örgütü Mazlum-Der'in 16 şubesi kayyum atanmasından sonra kapatılmıştı. Diyarbakır Mazlum-Der de kapatılan şubeler arasında. Özbekli daha sonra HAK İnisiyatifi'nin Diyarbakır temsilciği yapmaya başladı.