'Adalet Mitingi' ile ilgili bilinmesi gerekenler

Telif hakkı AFP Image caption Kemal Kılıçdaroğlu, miting alanna tek başına yürüyerek gireceğini açıkladı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğünde 15 Haziran'da Ankara Güvenpark'tan başlayan "Adalet Yürüyüşü" bugün İstanbul Maltepe'de düzenlenen mitingle noktalandı.

Kemal Kılıçdaroğlu, 450 kilometrelik yürüyüşün son etabını tek başına yürüdü.

Kılıçdaroğlu konuşmasının sonunda, "adaletin, insan haysiyetine saygının ve toplumsal barışın temeli olduğu" inancıyla hazırladıklarını söylediği 10 maddelik Maltepe Adalet Çağrısı'nı okudu.

CHP lideri, "Fetullah Gülen Terör Örgütünün siyasi ayağı ortaya çıkarılmalı ve gerçek darbecilerden hesap sorulmalıdır" dedi.

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Miting neredeydi?

Miting, İstanbul'un Anadolu yakasında bulunan Maltepe Parkı'nda düzenlendi.

MİT TIR'ları soruşturması kapsamında tutuklanan CHP Milletvekili Enis Berberoğlu da Maltepe Cezaevi'nde tutuluyor.

CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, İstanbul'un 958 mahallesinden miting alanına araç kaldırılacağını açıklamıştı.

Miting alanına gelmek isteyenler için 3 bin araç tahsis edildi.

CHP Milletvekili Özgür Özel, mitinge 1 milyon 600 bin kişinin katıldığını söyledi.

Cihazınızda ses/video gösterim programı bulunamadı CHP'nin Adalet Yürüyüşü

Nasıl geçti?

Miting alanına girişler saat 15.00'ten itibaren başladı. 'Adalet Yürüyüşü'nün son etabını tamamlayan Kemal Kılıçdaroğlu TSİ 18.00'de Maltepe Parkı'na girdi.

Dragos'tan Maltepe Parkı'na kadar olan 3 kilometrelik son etabı tek başına yürüyen Kılıçdaroğlu, destek vermek isteyenlere "Beni miting alanında karşılayın" çağrısını yapmıştı.

Miting sırasında herhangi bir gerginlik yaşanmadı. Kılıçdaroğlu'nun konuşmasıyla birlikte gruplar miting alanını terk etmeye başladı.

CHP lideri birkaç kez sıcaktan fenalaşanlar için yapılan ambulans çağrılarını konuşma yaptığı kürsüden yineledi.

Telif hakkı EPA Image caption İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, miting için 15 ila 16 bin polisin görev yapacağını açıklamıştı.

Güvenlik ne düzeydeydi?

Miting alanına deniz yolu dahil 4 farklı arama noktasından geçilerek girildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, miting için İstanbul genelinde 15 ila 16 bin polisin görev yapacağını açıklamıştı.

Çalışkan dün yaptığı açıklamada, "Çok rahat bir miting olacak Allahın izniyle. Buraya gelecek vatandaşlarımızın geleceği güzergaha kadar her türlü tedbiri aldık" demişti.

Telif hakkı AFP Image caption 'Adalet Yürüyüşü'ne katılan DİSK, bugünkü miting alanında da yer alacak.

Mitinge kimler katıldı?

Mitinge CHP'nin üst düzey yönetimi ve partililerden geniş katılım var.

Ayrıca 'Adalet Yürüyüşü'ne 'Herkes için Adalet' sloganıyla bir günlük ziyaret katılımı gerçekleştiren Halkların Demokratik Partisi (HDP) temsilcileri bugün mitinge de katılacak.

Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP), DİSK, KESK ve Halkevleri de mitinge katılacağını açıklayan parti, sendika ve sivil toplum kuruluşları arasında.

Akın Birdal, Ali Haydar Konca, Hasip Kaplan, Rıza Türmen, Ufuk Uras, Zülfü Livaneli'nin oluşturduğu "Diyalog Grubu'' da mitingde yerini alıyor.

Kemal Kılıçdaroğlu, miting alanında sadece Türk bayrağı, Atatürk posteri ya da 'Adalet' pankartları görmek istediklerini belirterek herhangi bir partinin sembolü ya da bayrağının miting alanında yeri olmadığını ifade etmişti.

"Altı oklu bayrak da istemiyoruz. Hep birlikte adalet istiyoruz" diye konuşan CHP lideri, bu çağrıya uymayanların "provokatör olarak değerlendirileceğini" demişti.

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Talepler ne?

Kılıçdaroğlu yaptığı konuşmada adalet istediklerini ifade etti ve 'Adalet sokakta aranmaz, bunun yapılacağı yer Meclis'tir' eleştirilerine de yanıt verdi.

CHP lideri, "Bir ülkede büyük haksızlıklar varsa o zaman adalet arayışımızın tek yeri sokaktır" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu konuşmasında 10 maddelik bir adalet çağrısını da okudu: