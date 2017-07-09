Dış basından ilk tepkiler: Muhalefetten Erdoğan'a mesaj

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İstanbul'daki Maltepe Parkı'nda yüz binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen mitingle son bulan "Adalet Yürüyüşü", ABD ve İngiltere basınında da geniş yer buldu.

Amerikan New York Times gazetesi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuştuğu miting için "Muhalefet sesini [Cumhurbaşkanı Recep Tayyip] Erdoğan'a duyurmaya çalışıyor" yorumunu yaptı.

Gazetenin muhabiri Carlotta Gall'ın imzasını taşıyan haberde, "Yürüyüşe katılanlar ağaçların altında dinlenirken yorgun ama umutluydu. Keyfi gözaltılara son verecek siyasi dönüşümün başlayabileceğine inanıyorlardı" denildi.

Cihazınızda ses/video gösterim programı bulunamadı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Ankara-İstanbul arasındaki 430 km'yi yürüdü.

WSJ: Darbe karşıtı birliktelik OHAL ile bozuldu

Wall Street Journal gazetesi ise haberinde, "Darbe girişiminin yıldönümünde Türkiye adalet arayışını tartışıyor" ifadelerini kullandı.

15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümü için ülke genelinde hazırlıkların devam ettiğini hatırlatan gazetenin haberinde şu satırlar yer aldı:

"Ancak ülke tek bir kelime konusunda ikiye bölünmüş durumda: Adalet."

9 Temmuz bir yürüşün sonu değil, bir özgürlüğün, bir barışın, bir birlikte yaşam iradesinin ortaya konmasının başlangıcıdır." Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı AFP

Darbe girişiminin hemen ardından ülke genelinde toplumsal bir mutabakatın ve darbe karşıtı duruşun oluştuğunu ifade eden Wall Street Journal, "Ancak bu hava olağanüstü hâl döneminde onbinlerce kişinin işten atılması ve on binlercesinin de tutuklanmasıyla bozuldu" yorumunda bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun yargı sisteminden umudu keserek yürüme kararı aldığı ifade edilen haberde, "Adalet yürüyüşüyle hükümete ve yargıya sirayet eden otoriterleşmeye karşı duran herkes için bir platform oluşturuldu" denildi.

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Times: Türkiye'de muhalefet için umut ışığı

İngiliz Times gazetesi ise "Adalet yürüyüşü, Türkiye'nin baskı altındaki muhalefeti için ender rastlanan bir umut ışığı oldu" yorumunu yaptı.

Louise Callaghan imzasını taşıyan haberde, "Birisi eski bir borsa çalışanı, diğeri Oxford Üniversitesi mezunu, bir diğeri ise ev kadını. Türkiye'nin otoriter bir rejime doğru ilerlemesi hepsini sokaklara çıkmaya itmiş" denildi.

Gazeteye konuşan bir ev kadını ise "Çocuklarımız için özgürlük istiyoruz. Diktatörlükle yönetildiklerini bilerek ölmeyeceğim" ifadelerini kullandı.