İngiliz basınında 'Adalet Mitingi'

Telif hakkı AFP

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün 10 maddelik çağrıyla tamamladığı 'Adalet Mitingi', İngiliz basınında da yankı buldu.

Times gazetesi, CHP'nin mitinge 2 milyon kişinin katıldığını söylediğini belirtiyor ve şöyle devam ediyor:

"Mitinge kaç kişinin katıldığı kesin olarak bilinmese de, kitlesel gösteri 25 günlük protesto yürüyüşünü tamamlayan 68 yaşındaki CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu için bir zaferi resmediyor."

Gazete, Kılıçdaroğlu yürüyüşe başladığında "siyasi rakiplerinin kendisiyle alay ettiğini ve destekçilerinin de kendisini şüpheyle kenardan izlediğini" yazıyor, ancak Kılıçdaroğlu dün miting alanına çıktığında "imajının dönüşüm geçirdiğini ve Türklerin farklı bir ülke ümitlerinin yenilendiğini" kaydediyor.

Gazetenin Hannah Lucinda Smith imzalı haberinde, 'Adalet Yürüyüşü'nün Gezi Parkı protestolarından beri en yoğun katılımlı muhalif hareket olduğu belirtiliyor.

Times, başörtüsü takan ve hükümetteki işinden Fethullah Gülen hareketi destekçisi olduğu iddiasıyla atılmadan önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyen bir katılımcının şu sözlerini alıntılıyor:

"En azından ülkede hâlâ birilerinin adaleti umursadığını görmek ümitlerimizi canlandırdı."

Haberde, "gazete bayilerine hükmeden hükümet yanlısı gazetelerin yürüyüşü çoğunlukla görmezden geldiği" de yazdı.

Haber şöyle devam ediyor:

"Cumhurbaşkanı ve onun iktidar partisi için, Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşü ve onun katlanarak büyümesi utanç kaynağına dönüştü, özellikle de Erdoğan'ın destekçilerini yeniden sokağa çağırdığı darbe girişiminin birinci yıl dönümünden bir hafta öncesine denk geldiği için" ifadeleri yer aldı.

FT: En az 100 bin kişi katıldı

Financial Times gazetesindeki haberi başlığı ise "Muhalefet partisi Erdoğan'ın otoriter yönetimine karşı yürüdü".

Haberin spotunda 'Adalet Yürüyüşü', "geçen yılki başarısız darbe girişimi sonrası Recep Tayyip Erdoğan'ın baskılarına karşı ilk uzun soluklu, kitlesel protesto" olarak tanımlanıyor ve dünkü mitinge "en az 100 bin kişinin katıldığı" belirtiliyor.

Telif hakkı AFP

Mehul Srivastav ve Laura Pitel imzalı haberde, "Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşünün başarısı hem kendisini, hem de Erdoğan'ı şaşırttı" ifadeleri yer alıyor.

Haberde, 26 yaşındaki Hamza Araz'ın kasap dükkanının önünden yürüyen katılımcıları izlerken söylediği şu sözlere de yer veriliyor:

"Sorun şu ki onlar sadece kendileri için adalet istiyorlar. Başörtüsüne karşı çıkıyorlar, dini eğitime karşı çıkıyorlar. Muhafazakar insanların haklarını desteklemiyorlar."

'Gezi protestoları sonrası en büyük muhalif hareket'

'Adalet Yürüyüşü'nün yer bulduğu bir diğer İngiliz gazetesi ise Guardian.

Guardian gazetesi de yürüyüşün, Gezi Parkı protestolarından beri en büyük muhalif hareket olduğuna dikkat çekiyor ve Kılıçdaroğlu'nun şu sözlerine yer veriyor:

"Adalet talebimiz sadece burada bir araya gelenler için değil, sadece bizleri destekleyenler için değil, herkes için adalet istiyoruz. "