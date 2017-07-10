Başbakanlık ve iki üniversitede 'FETÖ operasyonları': Koray Çalışkan dahil 42 kişi gözaltında

Telif hakkı DHA Image caption Haklarında gözaltı kararı verileblerden altısı Başbakanlık veya Başbakanlığa bağlı kuruluşlarda çalışıyor

Fethullah Gülen Cemaati ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara'da Başbakanlık'ta ve İstanbul'daki Boğaziçi ile Medeniyet Üniversitelerinde operasyonlar düzenlendi. Toplam 115 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Gözaltına alınan 42 kişi arasında akademisyen Koray Çalışkan da var.

BBC Türkçe'nin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan edindiği bilgilere göre, Başbakanlık ve Başbakanlığa bağlı kuruluşlardaki operasyonlarda 43 kişi hakkında "Bylock kullanıcısı oldukları" gerekçesiyle gözaltı kararı verildi. Bu kişilerden altısı halen görevde.

Anadolu Ajansı, bu kişilerin adreslerinde bulunamadıklarını ve yakalanmalarına yönelik çalışmaların başlatıldığını bildirdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen operasyonda ise Boğaziçi Üniversitesi'nden biri profesör 8 kişi ile Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 19 öğretim üyesi dahil 64 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Üniversitelerde hakkında gözaltı kararı verilen 72 kişinin "FETÖ/PDY'nin (Fethullah Gülen Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması) akademik yapılanması içinde yer aldıkları, ByLock kullandıkları ve FETÖ imamlarıyla örgütsel faaliyet yürüttükleri" iddia ediliyor.

Çalışkan evinde gözaltına alındı

Üniversitelere yönelik operasyonda gözaltına alınanlar arasında Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Koray Çalışkan da bulunuyor.

Koray Çalışkan sabah saatlerinde İstanbul'daki evinde gözaltına alındı.

Çalışkan'ın gözaltına alındığını, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı Twitter üzerinden duyurdu.

Salıcı, kendi hesabından paylaştığı mesajda, "Koray Çalışkan az önce evinde gözaltına alındı. Gerekçe belli değil, ikameti belli bir akademisyen bir kez daha ifadeye davet edilemedi!" dedi.

Skip Twitter post by @oguzksalici Koray Çalışkan az önce evinde gözaltına alındı. Gerekçe belli değil, ikameti belli bir akademisyen bir kez daha ifadeye davet edilemedi! pic.twitter.com/hU075KyYWb — Oğuz Kaan Salıcı (@oguzksalici) July 10, 2017

Akademisyenliğinin yanı sıra çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı da yapan Çalışkan, Kasım 2015 seçimlerinden önce CHP'den milletvekili aday adayı olabilmek için üniversitedeki görevinden istifa etmişti. Çalışkan, milletvekili adayı olamayınca akademisyenliğe geri dönmüştü.

Medeniyet Üniversitesi de Türkiye'nin 98.; İstanbul'un ise 9. devlet üniversitesi olarak 2010 yılında kuruldu. Medeniyet Üniversitesi'nin kampusu Kadıköy'ün Göztepe semtinde bulunuyor.