AKP'den 'Adalet Mitingi' tepkisi: Kılıçdaroğlu topluma anarşizm sunuyor

Telif hakkı DHA Image caption Adalet ve Kalkınma Partisi Sözcüsü Mahir Ünal

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Sözcüsü Mahir Ünal, 15 Temmuz'da Ankara'da başlattığı "Adalet Yürüyüşü"nü Pazar günü İstanbul Maltepe'de düzenlediği mitingle tamamlayan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkani Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. Ünal, CHP liderini, 'topluma anarşizm sunmakla' suçladı.

Kılıçdaroğlu mitingde yaptığı konuşmada, 9 Temmuz'un bir başlangıç olduğunu söylemiş, sokak eylemlerine devam edeceklerini belirtmişti.

AKP Sözcüsü Mahir Ünal ise düzenlediği basın toplantısında, "Kılıçdaroğlu tehlikeli bir oyun oynamaktadır. Seçilmiş meşru hükümeti, gayri meşru edemez, bu millet de buna izin vermez" dedi.

"Sayın Kılıçdaroğlu bu milleti sokakla korkutacaksa bu millet 15 Temmuz cehennemini yaşamış ve tanklara göğsünü siper etmiş bir millettir" diye konuşan Ünal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Demokrasiyi, siyaseti, seçilmiş hükümeti yok sayıyorsa Kemal Kılıçdaroğlu, sokakla adaletin gelmeyeceğini bilmiyor mu?

"Sokağa davetiye faşizmdir. Sokağı aktör haline getirme çabası, faşizmdir; buna asla izin vermeyiz. Sandığı ve seçimi yok sayan, isyan çağrısı yapan Kılıçdaroğlu, maalesef topluma anarşizm sunmaktadır."

9 Temmuz bir yürüşün sonu değil, bir özgürlüğün, bir barışın, bir birlikte yaşam iradesinin ortaya konmasının başlangıcıdır." Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı AFP

'CHP FETÖ temizliği yapmadı'

Ünal, CHP liderinin 15 Temmuz darbe girişiminin siyasi ayağının ortaya çıkarılma çağrısını da eleştirdi:

"17-25 Aralık'tan sonra STK görünümlü bu yapının terör örgütü olduğu ortaya çıkmıştır. Paralele devlet yapısı olarak devlet tarafından isimlendirilmiştir. Ve ondan sonra da bu yapıyla ilgili kesin kati bir mücadele başlatılmıştır.

"17-25 Aralık 2013'ten sonra AK Parti, yerel seçimler iki tane genel seçim ve üç tane kongrede kendi temizliğini yapmıştır. Ama siyasi ayağından bahseden Kemal Kılıçdaroğlu CHP içerisinde hiçbir FETÖ temizliği yapmamıştır".

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Bu arada Ünal, 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümü etkinliklerinin de Salı günü başlayacağını açıkladı.