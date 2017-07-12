34 eski TRT çalışanına 'ByLock'tan gözaltı kararı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gülen yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 34 eski TRT çalışanı hakkında gözaltı kararı verdi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre çalışanların ByLock kullandığı öne sürülüyor.

Aralık 2016'da da, 35 TRT çalışanı aynı gerekçeyle gözaltına alınmıştı.

Dün ve önceki gün de Gülen yapılanmasına yönelik çeşitli operasyonlar düzenlenmiş, TÜBİTAK, Türk Telekom, Başbakanlık ve Boğaziçi Üniversitesi'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda kurumda çalışan 260 kişinin gözaltına alınmasına yönelik karar verilmişti.

ByLock uygulaması, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 15 Temmuz'daki darbe girişimi öncesinde hazırladığı "Ana Gülen Yapılanması" iddianamesinde geçiyor.

İddianamede Gülen yapılanmasına atıfla "Acrobits, Softphone, Bylock isimli programlar ile de cep telefonunda kullanılan internet aracılığıyla güvenli kriptolu, şifreli görüşmeler yapılmaktadır" ifadesi yer alıyor.