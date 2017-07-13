Kilis'te askeri birlikte yangın çıktı, dumandan etkilenen 10 asker hastaneye kaldırıldı

Telif hakkı DHA Image caption Yangının dumanları kilometrelerce öteden görüldü

Kilis'te Fırat Kalkanı Harekatı'nda görevli askerlerin kaldığı konteynerlerden oluşan geçici askeri birlikte sabaha karşı bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kilis - Gaziantep karayolunun 15'inci kilometresinde bulunan birlikte sabah 04.00 civarında çıkan yangın, mühimmat deposuna sıçramasının ardından büyüdü.

Kilis Valiliği, barınma merkezinde çıkan yangının rüzgarın etkisiyle mühimmat deposuna sıçradığını açıklarken şu ifadeleri kullandı:

"Herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır. Dumandan hafif derecede etkilenen 10 askerimiz Kilis Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmış olup, Kilis ve Gaziantep itfaiye ekiplerinde söndürme ve soğutma çalışmasına başlanmıştır."