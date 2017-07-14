'Darbe girişiminden bir yıl sonra, Türkiye'de demokrasi hala tehlikede'

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İngiltere'de yayımlanan i gazetesinde, Türkiye'deki darbe girişiminin birinci yıl dönümüne ilişkin bir makale yer aldı.

Kim Sengupta imzalı haberde 'Başarısız darbe girişiminden bir yıl sonra, demokrasi tehlikede olmaya devam ediyor' deniyor.

Haberde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve destekçilerinin '15 Temmuz darbecileri'ne karşı zafer kutlaması yaptığı, aynı zamanda ölen 249 ve yaralanan 2 bin 200 kişinin yasını tuttuğu belirtiliyor.

"Hem içeride, hem dışarıda, düşmanlara ve düşman olarak algılananlara yöneltilmiş öfke var" deniyor haberde ve ardından darbe girişiminden bu yana on binlerce kişinin gözaltına alındığı ve işten çıkarıldığı, bazılarının ülkeden kaçtığı belirtiliyor.

"Tutuklama dalgasını takiben muhalefet içeride susturuldu" deniyor ve 'Adalet Yürüyüşü' etrafındaki tartışmalara yer veriyor.

Guardian: Darbe girişiminin yıl dönümüne 'Adalet Yürüyüşü' damga vurdu

Makalede, yakın zamanda olağanüstü hâlin kalkacak gibi görünmediği kaydediliyor.

Haberde Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın 'masum olan hiçkimsenin cezaevine gönderilmediği'ne yönelik sözlerine de yer veriliyor.

Haber ardından eşi Fethullah Gülen hareketiyle bağlantılı olduğu gerekçesiyle Ekim ayından beri tutuklu bulunan Belgin Aksoy'un sözleriyle devam ediyor.

Aksoy, "Buna benzer şeylere karşı tartışmaya çalışmanın anlamı yok, Türkiye'de şu an siyah beyaz, beyaz siyah" diyor.