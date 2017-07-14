CHP ve HDP Meclis'teki 15 Temmuz törenine katılmayacak

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında bombalanan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yapılacak törene katılmayacaklarını açıkladı. Her iki parti de törene davet edilmemişti.

TBMM'nin darbe girişimi sırasında 16 Temmuz'da bombalandığı saat olan 02.32'de Meclis bahçesinde yapılacak törende sırasıyla Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Meclis Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım ve MHP lideri Devlet Bahçeli konuşacak.

CHP'nin törene katılmayacağını ise partinin genel başkan yardımcısı Veli Ağbaba açıkladı.

Ağbaba düzenlediği basın toplantısında "AKP Genel Başkanı himayesindeki törene, genel başkanımız katılmayacak. Darbenin önlenmesinde büyük rol üstlenen bir partinin genel başkanı, 15 Temmuz gecesi yapılacak törene davet edilmiyor; ama AKP var. Çeyrek ortağı parti var" dedi.

HDP Sözcüsü Osman Baydemir ise törene katılmayacaklarını ancak Meclis Genel Kurulu'nda yer alacaklarını açıkladı.