Yeni KHK: 7 bin 347 kamu görevlisi ihraç edildi

Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında Cuma günü yayımlanan yeni Kanun Hükmünde Kararname'de (KHK) binlerce polis, bakanlık çalışanları ve akademisyen ihraç edilirken, bazı kamu çalışanları da göreve iade edildi.

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan 692 sayılı KHK ile 2933 sayılı Madalya ve Nişanlar Kanunu kapsamında Galatasaray'ın eski futbolcuları Hakan Şükür ve Arif Erdem'e verilen madalyalar da geri alındı.

Yeni KHK ile, aralarında İstanbul eski Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve Adil Öksüz ile karakoldayken görüştüğü belirtilen eski Başbakanlık çalışan Ali İhsan Sarıkoca'nın da bulunduğu 7347 kişi ihraç edildi.

Göreve iade edilenlerden de 49'u Adalet Bakanlığı'ndan, 36'sı Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan.