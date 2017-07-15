15 Temmuz yıldönümü: Fotoğraflarla Milli Birlik Yürüyüşü

  • 15 Temmuz 2017

15 Temmuz etkinlikleri için Kısıklı, Altunizade ve Çengelköy istikametlerinde gelen binlerce kişi Şehitler Köprüsü'nün hemen çıkışında kurulan sahne önünde toplandı.

Alana kurulan platformdaki dev ekrandan da şehitlerin fotoğrafları yansıtılıyor.

Köprüdeki milli birlik yürüyüşü Telif hakkı DHA

Anmaya gelenler, Türk bayrağı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan posterlerinin yanında, bir yıl önce darbecilere karşı sokağa çıkan ve hayatını kaybeden 249 kişinin resimlerini de taşıdı.

Köprüdeki milli birlik yürüyüşü Telif hakkı Getty Images
Köprüdeki milli birlik yürüyüşü Telif hakkı Getty Images
Köprü kapatıldı Telif hakkı EPA

Güvenlik birimleri de Kirpi ve TOMA araçları ile köprü üzerini trafiğe kapattı.

Köprüdeki milli birlik yürüyüşü Telif hakkı Inpho
Köprüdeki milli birlik yürüyüşü Telif hakkı Getty Images

Kısıklı istikametinden gelenler, "Milli Birlik Yürüyüşü" sırasında böyle görüntülendi.

Köprüdeki milli birlik yürüyüşü Telif hakkı Getty Images
Köprüdeki milli birlik yürüyüşü Telif hakkı Getty Images

Hükümetin darbe girişiminin arkasında olduğunu savunduğu Fethullah Gülen'in maketi de alanda "idam mahkumu" olarak getirildi.

Köprüdeki milli birlik yürüyüşü Telif hakkı Getty Images
Köprüdeki milli birlik yürüyüşü Telif hakkı EPA

Yürüyüş sırasında ve toplanma alanında Türk bayraklarının ağırlığı hissedildi.

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