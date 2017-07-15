15 Temmuz yıldönümü: Fotoğraflarla Milli Birlik Yürüyüşü
15 Temmuz etkinlikleri için Kısıklı, Altunizade ve Çengelköy istikametlerinde gelen binlerce kişi Şehitler Köprüsü'nün hemen çıkışında kurulan sahne önünde toplandı.
Alana kurulan platformdaki dev ekrandan da şehitlerin fotoğrafları yansıtılıyor.
Anmaya gelenler, Türk bayrağı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan posterlerinin yanında, bir yıl önce darbecilere karşı sokağa çıkan ve hayatını kaybeden 249 kişinin resimlerini de taşıdı.
Güvenlik birimleri de Kirpi ve TOMA araçları ile köprü üzerini trafiğe kapattı.
Kısıklı istikametinden gelenler, "Milli Birlik Yürüyüşü" sırasında böyle görüntülendi.
Hükümetin darbe girişiminin arkasında olduğunu savunduğu Fethullah Gülen'in maketi de alanda "idam mahkumu" olarak getirildi.
Yürüyüş sırasında ve toplanma alanında Türk bayraklarının ağırlığı hissedildi.