Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı: Önce bu hainlerin kafasını kopartacağız

Telif hakkı Reuters Image caption Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'ya dönmeden önce İstanbul'da 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü'nde düzenlenen anma törenine katıldı.

15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin yıldönümünde dün Türkiye'nin çeşitli illerinde anma törenleri düzenlendi. Gün boyunca yapılan etkinliklere, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmaları damga vurdu. Erdoğan İstanbul'daki konuşmasında, "Önce bu hainlerin kafasını kopartacağız" ifadesini kullandı.

Erdoğan, Pazar gününün ilk saatlerinde TBMM'de yaptığı konuşmada ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert bir dille eleştirdi.

"Tankların başındakilerle pazarlık yapıldı, tanklar oradan çekildi, 'Tankların önüne çıkarım' diyen bu kişi Bakırköy'deki belediye başkanının yanına gitti" diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün baktım hâlâ konuşuyor, bu olayı 'kontrollü darbe' olarak ifade ediyor. Kimseyi anlatmayalım, 'kontrollü darbe' demek gerçekten bir nasipsizliktir. Nasipsizliğin ötesinde vurdumduymazlıktır..."

"Bizim ülkemizde devletimizi yıkma operasyonu yapılıyor, 250 kardeşimiz şehit ediliyor, hâlâ 'kontrollü darbe'den bahsediliyor. Yazıklar olsun, başka ne diyeceğiz…"

Erdoğan konuşmasında ayrıca, "Eğer güçlü değilsek bize bir gün yaşama hakkı vermeyecek o kadar çok düşman kapıda bekliyor ki. İsimlerini tek tek saysak çok ciddi uluslararası krizle karşı karşıya kalırız" ifadelerini de kullandı.

15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde neler yaşandı?

Guardian: Erdoğan, uzlaşma çabası olmayacağının işaretini verdi

Fotoğraflarla İstanbul'da Milli Birlik Yürüyüşü

'Piyonu ezip geçmeden kaleleri alamaz, şahı da mat edemeyiz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'ya dönmeden önce ise İstanbul'da 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü'nde düzenlenen anma törenine katıldı.

"FETO'nun yalnızca FETO olmadığını, PKK'nın yalnızca PKK olmadığını, DEAŞ'ın yalnızca DEAŞ olmadığını çok iyi biliyoruz" diyen Erdoğan; tüm bu örgütlerin arkalarında kimlerin olduğunu çok iyi bildiklerini söyledi.

Erdoğan, "Ama piyonu ezip geçmeden kaleleri alamaz, şahı da mat edemeyiz. Onun için önce bu hainlerin kafasını kopartacağız" dedi.

İstanbul'daki konuşmasında da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "kontrollü darbe" nitelendirmesini "terbiyesizliktir ve ahlaksızlıktır" olarak nitelendiren Erdoğan, daha sonra ana muhalefet liderini şu sözlerle eleştirdi:

"Doğru, o gece 23.15 havalimanına iniyor. Ve benim 10 binlerce kardeşim orada. Tanklar VIP'nin önünde. Bu beyefendi dışarı çıkamıyor, korkuyor. Bekliyor, görüşüyorlar. Bu Kılıçdaroğlu denen zat, tankların koruması altında oradan çıkıp Bakırköy Belediyesine gidiyor. Biz bu beyefendiyi de davet ettik Yenikapı'ya. Bilseydim etmezdim.

"Demokrasinin safında yer alan CHP'lileri tenzih ederek söylüyorum. 15 Temmuz kontrollü bir darbe değildi ama CHP'nin başındaki bu zat kontrollü bir şekilde oraya getirilmiştir. Ve oraya kendisini oturtanlara sadakatle hizmetini sürdürmektedir. O makama CD ile gelmiş bir genel başkandır. Kendisinin o gece ne yaptığı nerede olduğu bütün belgelerle ortadayken sokaklara dökülenlere hakaret eden bu zat için ne desek boştur.

"Sıkılmadan utanmadan hala bunları söylüyor. Anlaşılan o ki tıpkı FETO'cular gibi kendisine verilen görevdi yerine getiriyor."

Telif hakkı AFP Image caption Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için "O makama CD ile gelmiş bir genel başkandır" dedi.

CHP milletvekillerinden Erdoğan'a tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'daki konuşmasında sarf ettiği bu sözler, CHP milletvekillerinin tepkisini çekti. Ana muhalefet partisinin çok sayıda vekili Twitter hesaplarından Erdoğan'a yanıt verdi.

CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem, "15 Temmuz'da Meclis'te darbeye direnen CHP'ye ekranlardan ve an itibariyle meydanlardan küfretmek alçaklıktır, siyaset kalpazanlığıdır" dedi.

Skip Twitter post by @erenerdemnet 15 Temmuz'da Meclis'te darbeye direnen CHP'ye ekranlardan ve an itibariyle meydanlardan küfretmek alçaklıktır, siyaset kalpazanlığıdır. — Eren Erdem (@erenerdemnet) July 15, 2017

Yine İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ise "15 Temmuz'da TBMM'de ölümü göze aldım... Önce Kuran okutup sonra Parti mitingi yapmak ve bize hakaret etmek ayıptır... Kabalıktır..." ifadelerini kullandı.

Skip Twitter post by @aykuterdogdu 15 Temmuz'da TBMM'de ölümü göze aldım... Önce Kuran okutup sonra Parti mitingi yapmak ve bize hakaret etmek ayıptır... Kabalıktır... — Aykut Erdoğdu (@aykuterdogdu) July 15, 2017

Telefon aramalarında Erdoğan'dan sesli 15 Temmuz mesajı

Öte yandan ülkede Pazar günü cep telefonları ile konuşmak yapmak isteyenler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 16 saniyelik 15 Temmuz mesajıyla karşılaştı:

"Cumhurbaşkanınız olarak 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik gününüzü tebrik ediyor; şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sıhhat ve afiyet diliyorum."

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, bu durumda da Twitter üzerinden tepki göstererek "Yeter be... Telefonda bile karşımıza çıkıyor... Bu kadar hakaretin üstüne bu nedir be... Kabus gibi..." ifadelerini kullandı.