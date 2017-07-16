Mustafa Altıoklar'a 15 Temmuz paylaşımlarından gözaltı kararı

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Yönetmen Mustafa Altıoklar hakkında sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle gözaltı kararı çıkarıldı.

Anadolu Ajansı'nın (AA) haberine göre gözaltı kararı, İstanbul Cumhuriyet Başsvacılığı tarafından, Altıoklar'ın 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümündeki anma törenlerine ilişkin Twitter hesabından yaptığı incelemeleri incelenmesi sonucu alındı.

Mustafa Altıoklar 15 Temmuz'da Twitter'dan paylaştığı mesajlarda anma törenlerine tepki gösteriyordu.

Almanya'da Birgün gazetesine konuşan Altıoklar, "Eleştiriye kapalı bir toplum haline geldik. Herkesin aynı düşündüğü tek tip bir toplum yapısı isteniyor" dedi.

Altıoklar, "Yıllardan beri uyardığımız bir totaliter rejim bugün Türkiye'de gerçekleşiyor. Hukukun askıya alındığı bir toplumda gözaltı kararı beni şaşırtmadı" diye konuştu.

Yeliz Koray adli kontrol şartıyla serbest

15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümüne ilişkin yazdığı köşe yazısı nedeniyle gözaltına alınan Kocaeli Koz Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Yeliz Koray da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Yeliz Koray, 'Yerim Destanınızı' başlıklı köşe yazısında Türkiye tarihindeki savaşlarla karşılaştırma yaparak 15 Temmuz darbe girişiminin önlenmesinin 'destan' olarak nitelendirilmesine tepki göstermişti.

Cumartesi günü haber yapmak için gittiği Ankara'da 15 Temmuz gecesi gözaltına alınan Koray, sosyal medya hesabından duruma ilişkin 'Sen gece kalk Ankara'ya gel, sabah kalk Cumhurbaşkalığı Kulliyesine git, kapıda hakaret davasından araman çıksın gözalti..hastane..karakol.. adliye.. Demeç almaya geldim, ifade veriyorum…" mesajını paylaşmıştı.

Pazar günü savcılığa sevk edilen Koray, anayasal düzene karşı işlenmiş suçlarla ilgili ifade verdikten sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.