Af Örgütü'nden 'Büyükada' açıklaması: Aktivistlerin durumu Türkiye'de hukuk için sınav

2 hafta önce Büyükada'daki toplantıları sonrası gözaltına alınan aktivistler, İstanbul'da Terörle Mücadele Şubesi'ndeki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme önünde açıklama yapan Londra merkezli insan hakları kuruluşu Amnesty International'dan (Uluslararası Af Örgütü'nden) Andrew Gardner "bu Türkiye'deki hukuk için bir sınavdır" dedi.

Örgütün Türkiye araştırmacısı Andrew Gardner, toplantının amacının "zor şartlar altında insan hakları savunuculuğu yapmak" olduğunu söyledi.

Gardner, "Bugün mahkemeye çıkıyor oluşumuz Türkiye'deki şartların da zor olduğunu gösteriyor" diye konuştu.

Polis, Uluslararası Af Örgütü ile Helsinki Yurttaşlar Derneği, İnsan Hakları Gündemi ve Eşit Haklar İçin İzleme Dernekleri'nin temsilcilerinin toplantı yaptıkları Büyükada'daki otele, 5 Temmuz günü operasyon düzenlemiş ve 10 aktivisti gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınanlar Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorgulandı.

Sorguları tamamlanan aktivistler, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Gözaltına alınanların adları şöyle:

Nalan Erkem (Helsinki Yurttaşlar Derneği)

İlknur Üstün (Kadın Koalisyonu)

İdil Eser (Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi)

Veli Acu (İnsan Hakları Gündemi Derneği)

Günal Kurşun (İnsan Hakları Gündemi Derneği)

Nejat Taştan (Eşit Haklar İçin İzleme Derneği)

Özlem Dalkıran (Helsinki Yurttaşlar Derneği)

Şeyhmus Özbekli (HAK İnisiyatifi)

İsveç vatandaşı insan hakları eğitmeni Ali Gharavi

Almanya vatandaşı insan hakları eğitmeni Peter Steudtner.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, '15 Temmuz'un devamı için toplandılar' demişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise insan hakları savunucularının '15 Temmuz'daki darbe girişiminin devamını getirmek' için toplantı yaptıklarını söylemişti.

Erdoğan kendisi belediye başkanıyken hapse atıldığında Af Örgütü'nün serbest bırakılması için kampanya yaptığı hatırlatılınca, "İnsan hakları savunucusu dediklerinin, benimle ilgili yapmış oldukları açıklamanın neticesi ne oldu? Neticesi benim 4 ay 10 gün hapiste yatmış olmamdı. Yaptığım sadece bir şiiri okumaktı. Söyledikleriniz Büyükada'da niye toplanmıştı. Onlar adeta 15 Temmuz'un devamı niteliğinde bir toplantı için bir araya gelmişlerdir. Gelen istihbarat üzerine gözaltına alınmışlardır" demişti.