Numan Kurtulmuş'tan ABD'ye: Müttefiklik, dostluk Gülen'i tutuklamayı gerektirir

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Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, bugün gerçekleşen Milli Güvenlik Kurulu'nun ardından düzenlediği basın açıklamasında 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin yıldönümüyle ilgili açıklamalar yaptı.

Anmalara 6 milyon kişinin katıldığını belirten Kurtulmuş, 111 bin 240 kamu görevlisinin kanun hükmünde kararnameler ile ihraç edildiğini, 32 bin 180 kişinin de uzaklaştırıldığını söyledi.

Bunlardan 35 bin 639'unun yapılan incelemer sonucu göreve iade edildiğini belirten Kurtulmuş "Toplam kamu görevlilerinin sayısına bakıldığında ihraçlar kamu görevlilerinin yüzde 3,5'i gibi bir rakama tekabül etmektedir. Bu örgütün 40 yıl karda yürüyüp izini belli etmediğini düşünürsek mücadelenin devam edeceği görülüyor" dedi.

Komisyona 120 başvuru bekleniyor

Kurtulmuş açıklamalarına şöyle devam etti:

"OHAL Komisyonu'na bugün mesai saati bitimine kadar 3 bin 28 başvru gerçekleşti. 120 bini aşkın başvuru yapılması öngörülüyor. Çok sayıda dosya ortada olacak. Bu dosyalardan mükerrer olanlar ayıklanacak.

"Fethullah Gülen'in Wall Street Journal röportajı asla sıradan bir röportaj, sıradan bir fotoğraf değildir. Sürekli menzil kaybeden, darmadağınık olan üeyelerine moral aşılamaya çalışan ve üstü kapalı olarak Türkiye Cumhuriyeti'ne mesaj vermeye çalışan bir görüntü var.

"Bir örgütün lideri olarak Pensilvanya'da duracak, bir takım gazetelere röportaj verecek… Biz ABD'li yetkililere şunu söylüyoruz: Müttefiklik dostluk bu adamı derdest edip tutuklamayı gerektirir. Ama siz hukuk süreci diyorsanız bu adamın hareket alanını kısıtlayın."