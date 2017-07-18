İstanbul'da şiddetli yağış: Birçok ev ve iş yerini su bastı

İstanbul'da sabah 08:30 civarında başlayan sağanak yağış nedeniyle kentte ulaşım birçok yerde durma noktasına geldi.

Doğan Haber Ajansı'nın geçtiği görüntülerde Gayrettepe ve Aksaray metrolarındaki su baskınları görülüyor.

Birçok iş yeri, çarşı ve iş hanını su bastı.

Bazı alt geçitler de su altında kaldı.

Sağanak yağış yol üzerindeki bazı ağaç ve direkleri de devirdi.

'Avrasya Tüneli kapatıldı'

Aşırı yağışın ardından Avrasya Tüneli Anadolu-Avrupa Yönü geçici süreyle trafiğe kapatıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentin serin ve yağışlı havanın etkisi altında olduğunu belirterek fırtına şeklindeki yağışların sel ve su baskınlarına neden olabileceği uyarısı yapıldı.

İstanbul Valiliği sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün ilimiz yoğun yağış aldığından ulaşımda sıkıntı yaşanmaması için zorunlu olmadıkça özel araçlarla trafiğe çıkılmaması rica olunur" uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise Tekirdağ ve Kırklareli için de yağış uyarısı yaptı.