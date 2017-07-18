Sosyal medyada günün konusu: #Yağmur

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İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan yağmur, sosyal medya sitesi Twitter'da dünyanın en çok konuşulan konusu oldu.

#Yağmur etiketiyle sayısız video ve fotoğraf, yüzlerce kez paylaşıldı, espri konusu oldu. Bazı kullanıcılar ise esprilere sitem ederek, zor durumda kalanlara yardım önerdi.

Islak bir martıyı dükkanına alan Talha Keskin isimli kullanıcı, martının kurulanma çabalarını anbean video ve fotoğraflarla paylaştı. Talha Keskin gelen 'biz de mahsur kaldık' tweetleri üzerine, Fatih'teki dükkanına 'başı sıkışan herkesi beklediklerini' söyleyerek yanıt verdi.

Talha Keskin, kurulanınca 'keyfi yerine gelen' martının gözünü dışarıya diktiğini ama henüz dışarıya çıkmaya niyetli olmadığını da duyurdu.

E-5 otoyolunda ufak bir şelaleye dönen alan, bir kullanıcı tarafından 'İstanbul'un keşfedilmemiş doğa harikalarından birisi daha' yorumuyla paylaşıldı.

Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro hattını su basınca çekilen görüntüler de sosyal medyada yer aldı. Başka bir kullanıcı aşağıdaki videoyu "Metro bekliyorsun, İDO geliyor" sözleriyle paylaştı.

Hava Forum hesabı, bir üyesinin yolladığı bu görüntüleri paylaştı.

Yüzen birinin videosunu paylaşan bu kullanıcı ise, "Üsküdar'da insanlar yüzerek işlerine gidiyor. Bu sıcak havalarda bizlere bu hizmeti sunan İBB'ye teşekkür ediyoruz :)" notunu yazdı.

Davutpaşa'dan paylaşılan bir video ise durumun vehametini gözler önüne serdi.

Zeynep Yalçın isimli kulanıcı ise, "Metrobüse bile havuz yaptırmışlar. Daha ne isteyelim" dedi.