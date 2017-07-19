ABD: Tutuklanan insan hakları aktivistleri derhal bırakılsın

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Büyükada'da gözaltına alındıktan sonra Pazartesi günü tutuklanan 6 insan hakları savunucusunun 'derhal serbest bırakılması' çağrısı yaptı.
Heather Nauert "Bireylerin rastgele yargılanmasına olanak sağlayan olağanüstü hal şartları da kaldırılmalı" dedi.
10 insan hakları savunucusu İstanbul Büyükada'da yaptıkları toplantıdan sonra kaldıkları otelde gözaltına alınmış, yaklaşık iki hafta sonra mahkemeye çıkarılmışlardı.
Aktivistlerden Steudtner dahil altısı tutuklanmış, dördünün adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verilmişti.
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