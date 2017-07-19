Bakanlar Kurulu'nda 6 yeni isim, Bekir Bozdağ ve Fikrı Işık Başbakan Yardımcısı
Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmesi sonrası, kabinede yapılan değişiklikleri kamuoyuna açıkladı.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, yeni hükümette başbakan yardımcısı oldu.
15 bakan görevlerini sürdürüyor, 6 bakanın ise görevleri değişti.
Yıldırım'ın açıkladığı yeni kabine şöyle:
- Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ
- Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek
- Başbakan Yardımcısı Fikri Işık
- Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ
- Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu
- Adalet Bakanı Abdülhamit Gül
- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya
- Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik
- Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakan Faruk Özlü
- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu
- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci
- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak
- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak
- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
- Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan
- Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş
- Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli
- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi
- Maliye Bakanı Naci Ağbal
- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz
- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu
- Sağlık Bakanı Ahmet Demircan
- Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan
Kim kimin yerine göreve getirildi?
Yeni başbakan yardımcıları Bekir Bozdağ Nurettin Canikli'nin, Hakan Çavuşoğlu Veysi Kaynak'ın, Recep Akdağ Tuğrul Türkeş'in, Fikri Işık ise Numan Kurtulmuş'un yerine göreve getirildi.
Yeni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Mehmet Müezzinoğlu'nun yerine göreve getirilen isim oldu.
Akif Çağatay Kılıç'ın yürüttüğü Gençlik ve Spor Bakanlığı görevine Osman Aşkın Bak geldi.
Faruk Çelik'in yürttüğü Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı görevine gelen isim Ahmet Eşref Fakıbaba oldu.
Numan Kurtulmuş, Nabi Avcı'nın yerine yeni Kültür ve Turizm Bakanı oldu.
Fikri Işık'tan sonra Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Recep Akdağ'dan sonra Sağlık Bakanı Ahmet Demircan oldu.