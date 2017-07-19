Bakanlar Kurulu'nda 6 yeni isim, Bekir Bozdağ ve Fikrı Işık Başbakan Yardımcısı

Telif hakkı DHA Image caption Açıklama, Yıldırım'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesi sonrası yapıldı

Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmesi sonrası, kabinede yapılan değişiklikleri kamuoyuna açıkladı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, yeni hükümette başbakan yardımcısı oldu.

15 bakan görevlerini sürdürüyor, 6 bakanın ise görevleri değişti.

Yıldırım'ın açıkladığı yeni kabine şöyle:

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya

Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakan Faruk Özlü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi

Maliye Bakanı Naci Ağbal

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan

Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan

Telif hakkı Getty Images Image caption Bekir Bozdağ başbakan yardımcılığı görevine getirildi

Kim kimin yerine göreve getirildi?

Yeni başbakan yardımcıları Bekir Bozdağ Nurettin Canikli'nin, Hakan Çavuşoğlu Veysi Kaynak'ın, Recep Akdağ Tuğrul Türkeş'in, Fikri Işık ise Numan Kurtulmuş'un yerine göreve getirildi.

Yeni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Mehmet Müezzinoğlu'nun yerine göreve getirilen isim oldu.

Akif Çağatay Kılıç'ın yürüttüğü Gençlik ve Spor Bakanlığı görevine Osman Aşkın Bak geldi.

Faruk Çelik'in yürttüğü Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı görevine gelen isim Ahmet Eşref Fakıbaba oldu.

Numan Kurtulmuş, Nabi Avcı'nın yerine yeni Kültür ve Turizm Bakanı oldu.

Fikri Işık'tan sonra Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Recep Akdağ'dan sonra Sağlık Bakanı Ahmet Demircan oldu.