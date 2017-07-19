Bakanlar Kurulu revizyonuyla ilgili bilinmesi gereken 5 şey
Başbakan Binali Yıldırım, bir süredir Ankara kulislerinde konuşulan Bakanlar Kurulu'ndaki değişiklikleri bugün açıkladı.
Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı toplantının ardından düzenlediği basın toplantısında yeni kabine listesini duyurdu.
Kabinede kendisine yer bulamayanları, görev yerleri değişenleri ve yeni üyeleri derledik.
Bakanlar Kurulu'nda 6 yeni isim, Bekir Bozdağ ve Fikri Işık Başbakan Yardımcısı
Kabineye 6 yeni isim girdi
Kabineye giren 6 isim ilk kez Bakanlar Kurulu'nda görev yapacak.
Yeni bakanların listesi şöyle:
- Hakan Çavuşoğlu - Başbakan Yardımcısı
- Abdülhamit Gül - Adalet Bakanı
- Faruk Özlü - Teknoloji ve Sanayi Bakanı
- Jülide Sarıeroğlu - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
- Osman Aşkın Bak - Gençlik ve Spor Bakanı
- Ahmet Eşref Fakıbaba - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
6 isim artık kabinede yok
Revizyon öncesinde Bakanlar Kurulu'nda görev yapan 6 isim ise kabineden ayrılmış oldu.
Kabineden çıkan isimler ve revizyon öncesindeki görevleri
- Tuğrul Türkeş - Başbakan Yardımcısı
- Veysi Kaynak - Başbakan Yardımcısı
- Mehmet Müezzinoğlu - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
- Akif Çağatay Kılıç - Gençlik ve Spor Bakanı
- Faruk Çelik - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
- Nabi Avcı - Kültür ve Turizm Bakanı
5 ismin görevleri değişti
Kabinede kalan ancak görevi değişen isimler ise şöyle:
|Eski görevi
|Yeni görevi
|Bekir Bozdağ
|Adalet Bakanlığı
|Başbakan Yardımcılığı
|Fikri Işık
|Milli Savunma Bakanlığı
|Başbakan Yardımcılığı
|Numan Kurtulmuş
|Başbakan Yardımcılığı
|Kültür ve Turizm Bakanlığı
|Recep Akdağ
|Sağlık Bakanlığı
|Başbakan Yardımcılığı
|Nurettin Canikli
|Başbakan Yardımcılığı
|Milli Savunma Bakanlığı
Kabineye bir kadın daha eklendi
65. Hükümette bir kadın bakan kabinede görev yapıyordu. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya 66. Hükümette de görevine devam edecek.
Kabineye eklenen yeni kadın bakan ise Ankara Milletvekili Jülide Sarıeroğlu oldu. Sarıeroğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak görev yapacak.
Böylece 1991 yılından bu yana ilk kez Çalışma Bakanlığı görevini bir kadın yürütecek.
1987-1991 yılları arasında Anavatan Partisi'nden İmren Aykut bu görevi yürütmüştü.
Babacan kabineye girmedi
Bakanlar Kurulu revizyonunu yazan gazetelerde bir süredir, eski ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın yeniden kabinede görev alabileceğine dair kulis haberler yer alıyordu.
Ancak yeni kabinede Babacan'a herhangi bir görev verilmedi.