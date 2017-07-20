Pop müzik sanatçısı Harun Kolçak hayatını kaybetti
- 20 Temmuz 2017
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Pop müzik sanatçısı Harun Kolçak 62 yaşında hayatını kaybetti.
Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, İstanbul'daki Maslak Acıbadem Hastanesi'de kanser tedavisi gören Kolçak saat 23.00 sıralarında yaşamını yitirdi.