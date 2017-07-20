Pop müzik sanatçısı Harun Kolçak hayatını kaybetti

  • 20 Temmuz 2017
Harun Kolçak Telif hakkı Facebook

Pop müzik sanatçısı Harun Kolçak 62 yaşında hayatını kaybetti.

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, İstanbul'daki Maslak Acıbadem Hastanesi'de kanser tedavisi gören Kolçak saat 23.00 sıralarında yaşamını yitirdi.