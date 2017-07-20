Kalın: Gabriel'in açıklamaları iç siyaset yatırımı

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Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel "İlişkilere böyle devam edemeyiz. Ankara'daki sorumluların politikaları sonuçsuz kalmayacak" derken, Gabriel'in açıklamalarına yanıt veren Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Bu açıklamaların yaklaşmakta olan Almanya seçimlerine yönelik iç siyaset yatırımı olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.

Sigmar Gabriel, tatilini yarıda kesip yaptığı görüşmelerin ardından düzenlediği basın toplantısında "Alman aktivistlerin tutuklanmasının eleştirel sesleri susturma girişimi olduğunu söyledi ve Alman insan hakları aktivisti Peter Steudtner'in tutuklanmasının çok önceden planlandığını" savundu.

Gabriel Steudtner'in tutuklanmasının orantısız olduğunu ve hukuka uygun olmadığını ifade etti. Önceliklerinin Türkiye ile çatışmadan kaçınmak ve diyalog olduğunu vurgulayan Alman Dışişleri Bakanı, Türkiye'ye çok sabırlı davrandıklarını ve bunun zaman zaman kolay olmadığını belirtti.

Gabriel "tehditlerin olduğu bir ortamda Türkiye'deki yatırımlarını garanti edemeyeceklerini, önümüzdeki bir kaç haftada ortaklarıyla Türkiye'nin AB üyeliği konusunu ele alacaklarını ve Alman vatandaşlarına yönelik Türkiye'ye seyahat tavsiyesini değiştirmekten kaçınamayacaklarını" da ifade etti.

Gabriel, "Türkiye'ye seyahat etmek isteyen herkes için risklerin söz konusu olduğunu" da savundu.

'Tango için iki kişi lazım'

Sigmar Gabriel Almanya'daki Türk kökenli insanların toplumun önemli bir parçası olduğunu ve Türkiye'deki gelişmeleri görmezden gelemeyeceklerini belirtti. Alman Bakan ayrıca Türkiye'nin hukukun üstünlüğü açısından zamanı geriye almak istediğini de iddia etti.

"Gümrük birliğini genişletme görüşmelerinin nasıl yapılabileceğini düşünemiyorum" diyen bakan Gabriel, Alman hükümetinin ek adımlar atmayı değerlendirdiğini söyledi.

Tutuklu Alman vatandaşlarına Alman diplomatik erişim talep ettiklerini söyleyen Gabriel, Türkiye ile gelecekte iyi ilişkiler istediklerini ifade etti ve "Tango yapmak için iki kişi gerekiyor" dedi.

Kalın: İç siyaset yatırımı

Gabriel'in açıklamalarına yanıt Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan geldi.

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Kalın "Bu açıklamaların yaklaşmakta olan Almanya seçimlerine yönelik iç siyaset yatırımı olduğunu düşünüyoruz. Almanya'da bu bir moda haline geldi. Kendilerince puan toplamaya çalışıyorlar. Onların oturup akıl tutulmasından kurtularak düşünmeleri gerekiyor" dedi.

Kalın ayrıca, "Bizim Almanya'da vatandaşlarımıza yönelik casus muamelesi yapıldı. NSU cinayetleri acaba nasıl hasır altı edilir diye çaba içerisindeler. Biz bunları defalarca Alman makamlarının önüne koyduk. FETÖ kaçkınları, bu ülkeye ihanet edenlerin hainlerin en çok gittiği ülke Almanya. Bunlara nasıl göz yumuyor Almanya? Bunları önlerine koyduğumuzda 'bizde yargı bağımsızlığı var' diyorlar. Peki, Türk yargısına neden saygı duymuyorlar? Bu Türkiye'ye karşı saygısızlıktır. Onlar da bizim yargımıza saygılı olacaklar. İkincisi, Türkiye'ye giden Alman vatandaşlarının güvende olmadığı şeklindeki açıklamalarını da şiddetle kınıyoruz. " diye konuştu.