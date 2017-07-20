Gabriel ve Kalın'dan karşılıklı açıklamalar

Skıntılı bir dönemden geçen Türkiye - Almanya ilişkilerinde bugün de karşılıklı suçlamalar vardı. Alman Dışişleri Bakanı Gabriel'in "Türkiye ile ilişkileri gözden geçirmemiz gerekecek" sözlerine Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın "Bu sözler iç siyaset yatırımı" yanıtını verdi.