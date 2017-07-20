Skıntılı bir dönemden geçen Türkiye - Almanya ilişkilerinde bugün de karşılıklı suçlamalar vardı. Alman Dışişleri Bakanı Gabriel'in "Türkiye ile ilişkileri gözden geçirmemiz gerekecek" sözlerine Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın "Bu sözler iç siyaset yatırımı" yanıtını verdi.
Gabriel ve Kalın'dan karşılıklı açıklamalar
- 20 Temmuz 2017
- Paylaş Facebook
- Paylaş Twitter
- Paylaş Messenger
- Paylaş Messenger
- Paylaş E-posta
-
Paylaş
PaylaşDış linkler yeni bir pencerede açılacak
-
E-postaPaylaş E-posta
-
-
MessengerPaylaş Messenger
-
MessengerPaylaş Messenger
-
-
Google+Paylaş Google+
-
-
Bu linki kopyalaPaylaşma hakkında
Dış linkler yeni bir pencerede açılacak
-
Çok izlenenler
İzleyin
İzleyin
İzleyin