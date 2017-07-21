İstanbul'daki gemi gözcüleri Rusya'nın Suriye'deki faaliyetlerini gözlemek isteyen istihbaratçıların ve diplomatların son dönemlerdeki en önemli kaynaklarından biri haline geldi.
İstanbul Boğazı'ndan geçen savaş gemilerini gözleyen adam: Yörük Işık
- 21 Temmuz 2017
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