ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu: Muğla açıklarında 6.7 büyüklüğünde deprem

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, TSİ gece 01.31 sularında 6.7 büyüklüğünde ve yerin 10 km altında bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğünü 6.2 olarak, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise 6.3 olarak duyurdu.

CNN Türk televizyonuna konuşan Muğla Belediye Başkanı Osman Gürün, ilk tespitlere göre "can ve mal kaybı olmadığını" kaydetti.

Depremden sonra çok sayıda artçı deprem meydana geldiğini belirten Gürün, Datça ve Fethiye gibi birçok turistik bölgede de depremin hissedildiğine dikkat çekti.

Reuters'ın haberine göre, Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), depremin küçük çaplı bir tsunamiye yol açabileceğini söyledi.

EMSC'nin Twitter'dan yaptığı açıklamada, sahillerden uzak durulması uyarısı yapıldı.

Rasathane'nin bir önceki açıklamasında depremin Oniki Adalar merkezli olduğu, büyüklüğünün 6.8, derinliğinin ise 10.0 km olduğu belirtilmişti.