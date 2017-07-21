Fotoğraflarla: Bodrum ve İstanköy'ü vuran deprem

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında merkez üssü Ege Denizi olan 6,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yunanistan'ın İstanköy Adası'nda en az iki kişi hayatını kaybetti.

Telif hakkı AFP Image caption İstanköy Adası'nda can kayıpları binalardan dökülen parçalardan kaynaklandığı açıklandı

Telif hakkı AFP Image caption Depremin ardından Bodrum Devlet Hastanesi'nin Acil Servisi boşaltıldı

Telif hakkı DHA Image caption Depremin ardından oluşan tsunami Bodrum'da bazı araçların sürüklenmesine neden oldu

Telif hakkı DHA Image caption Deprem, Bodrum'da da bazı evlerin hasar görmesine yol açtı

Telif hakkı DHA Image caption Kandilli Rasathanesi, tsunaminin 13 santimetre olarak ölçüldüğünü açıkladı

Telif hakkı DHA Image caption Depremin ardından Bodrum'da yerli ve yabancı turistler geceyi sokakta ve parklarda geçirdi

Telif hakkı EPA Image caption İstanköy Adası'nda bazı araçların enkaz altında kaldığı görüldü

Telif hakkı EPA Image caption İstanköy Adası'ndaki bazı tarihi yapılar da depremde hasar gördü

Telif hakkı DHA Image caption Depremin ardından ilk uçakla Bodrum'dan İstanbul'a dönenler olduğu görüldü

İstanköy'de hayatını kaybedenlerden birinin Türkiye, diğerinin İsveç vatandaşı olduğu açıklandı.