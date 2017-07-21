Fotoğraflarla: Bodrum ve İstanköy'ü vuran deprem
- 21 Temmuz 2017
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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında merkez üssü Ege Denizi olan 6,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yunanistan'ın İstanköy Adası'nda en az iki kişi hayatını kaybetti.
İstanköy'de hayatını kaybedenlerden birinin Türkiye, diğerinin İsveç vatandaşı olduğu açıklandı.