Fotoğraflarla: Bodrum ve İstanköy'ü vuran deprem

  • 21 Temmuz 2017

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında merkez üssü Ege Denizi olan 6,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yunanistan'ın İstanköy Adası'nda en az iki kişi hayatını kaybetti.

KOS Telif hakkı AFP
Image caption İstanköy Adası'nda can kayıpları binalardan dökülen parçalardan kaynaklandığı açıklandı
BODRUM DEVLET HASTANESI Telif hakkı AFP
Image caption Depremin ardından Bodrum Devlet Hastanesi'nin Acil Servisi boşaltıldı
TSUNAMI Telif hakkı DHA
Image caption Depremin ardından oluşan tsunami Bodrum'da bazı araçların sürüklenmesine neden oldu
BODRUM Telif hakkı DHA
Image caption Deprem, Bodrum'da da bazı evlerin hasar görmesine yol açtı
tsunamı Telif hakkı DHA
Image caption Kandilli Rasathanesi, tsunaminin 13 santimetre olarak ölçüldüğünü açıkladı
BODRUM Telif hakkı DHA
Image caption Depremin ardından Bodrum'da yerli ve yabancı turistler geceyi sokakta ve parklarda geçirdi
ISTANKOY Telif hakkı EPA
Image caption İstanköy Adası'nda bazı araçların enkaz altında kaldığı görüldü
ISTANKOY Telif hakkı EPA
Image caption İstanköy Adası'ndaki bazı tarihi yapılar da depremde hasar gördü
BORDRUM Telif hakkı DHA
Image caption Depremin ardından ilk uçakla Bodrum'dan İstanbul'a dönenler olduğu görüldü

İstanköy'de hayatını kaybedenlerden birinin Türkiye, diğerinin İsveç vatandaşı olduğu açıklandı.

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