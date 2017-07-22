Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail'i kınadı: Statükoya dönülmeli

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mescid-i Aksa'da iki İsrail polisinin öldürülmesinin ardından artan çatışmalara dair bir yazılı açıklama yayınladı.

Açıklamasında İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Dönem Başkanı sıfatını da kullanan Erdoğan, "İsrail'in tüm uyarılara rağmen bu tutumunda ısrar etmesini, dün bir kez daha Harem-i Şerif'te Cuma namazı kılınamamasını ve İsrail güçlerinin Cuma namazı için toplanan kardeşlerimize karşı aşırı güç kullanımını İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Dönem Başkanı sıfatıyla kınıyorum" dedi.

Erdoğan, şiddetin her türlüsüne karşı olduğunu belirtirken olaylarda yaralananlara acil şifa dileğinde bulundu.

Uluslararası topluma çağrı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"İslam'ın ilk kıblesi ve en mukaddes üç mescidinden biri olan Harem-i Şerif İslam'a ait bir mabettir. İslam İşbirliği Teşkilatı 1969 yılında Harem-i Şerif'e yönelik bir saldırı sonrasında kurulmuştur; bugün aynı birlik ve dayanışma ruhuyla tüm İslam Âlemi Filistinli kardeşlerimizin yanındadır.

"Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Ürdün Haşimi Kralı II. Abdullah başta olmak üzere Kudüs İslam Vakfı ile eşgüdüm halinde bu bağlamda yürütülmekte olan çabalara destek olunmaya devam edilecektir.

"Kudüs'ün ve Harem-i Şerif'in kutsiyetine ve tarihi statüsüne saygı gösterilmesi hukuki bir yükümlülüktür. Metal detektörler ve diğer kısıtlamalar derhal kaldırılarak statükoya dönülmelidir. Bu hassas süreçte herkesin provokasyonlara karşı dikkatli olması gerekmektedir.

"İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Dönem Başkanı olarak, uluslararası toplumu Harem-i Şerif'te ibadet özgürlüğünü kısıtlayan uygulamaların derhal kaldırılması için harekete geçmeye çağırıyorum."