Cumhurbaşkanı Erdoğan: Safları sıklaştırmamız gerek

Telif hakkı Reuters

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya metal detektörleri yerleştirmesini eleştirerek "İslam dünyasının tepkisiz kalması beklenemez" dedi.

Körfez ülkeleri arasındaki krizin ardından Suudi Arabistan, Kuveyt ve Katar'a gitmek üzere Atatürk Havalimanı'na gelen Erdoğan, burada düzenlediği basın toplantısında İsrail ile Filistin arasında yaşanan krizi değerlendirdi.

"Bugün Müslümanlar olarak her zamankinden daha çok birbirimize kenetlenmemiz, safları sıklaştırmamız gereken bir zaman dilimi içerisindeyiz. Suriye'de, Irak'ta, Libya'da, Filistin'de yaşanan sıkıntılar, acılar ortadadır" diyen Erdoğan bu sorunlara her gün bir yenisinin eklendiğini söyledi:

"Tüm dünyanın gözü önünde Mescid-i Aksa'da yaşananlar bunun bir örneğidir. Mescid-i Aksa'ya karşı özellikle son bir kaç gündür sergilenen pervasızlıklar, İslam dünyasını derinden üzmektedir. Kudüs'teki Harem-i Şerif, sadece Filistinlilerin değil 1,7 milyarlık tüm İslam aleminin onurudur, namusudur, kutsal mekanıdır."

Cihazınızda ses/video gösterim programı bulunamadı 14 Temmuz'da 2 İsrail polisinin öldürülmesi sonrası başlayan olaylar devam ediyor

Bu gelişmeler karşısında İslam dünyasının tepkisiz kalmasının beklenemeyeceğini vurgulayan Erdoğan, Türkiye'nin de tepkisini güçlü bir şekilde ortaya koyduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu anlayıştan hareketle Kudüs'te yaşanan gerilimin bir an önce nihayet bulması Mescid-i Aksa çevresinde yeniden sükunetin hakim olması için yoğun çaba sarf ediyoruz" dedi.

Erdoğan dün de İsrail'i "statükoya dönmeye" davet etmişti.

Erdoğan'ın ardından Avrupa Birliği de bir açıklama yaparak İsrail ve Ürdün'ün Mescid-i Aksa'da statükoyu korumak için girişimde bulunmasını talep etmişti.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada gerilimi artıracak adım ve açıklamalardan kaçınılması talep edilmişti.