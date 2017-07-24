İngiliz medyasında Cumhuriyet gazetesi davası: 'Türkiye'nin basına saldırısı'

Image caption Cumhuriyet gazetesinin tutuksuz yargılanan yazarlarından Aydın Engin

Cumhuriyet gazetesi davasının ilk duruşmasının bugün İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde görülecek olması, İngiliz basınında yer buldu.

Bazı İngiliz gazeteleri davaya sayfalarında yer verdi.

Guardian, Cumhuriyet gazetesinin 17 çalışanının ve yöneticisinin yargılanmasını "Türkiye'nin basına saldırısı" olarak nitelendiriyor.

Başlığında bu ifadenin yer aldığı haberde, Cumhuriyet'in Türkiye'deki son muhalif gazetelerden biri olduğu hatırlatılıyor.

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Sanıkların "PKK'ya ve Gülen hareketine yardım etmek" ile suçlandığını belirten Guardian, insan hakları aktivistlerin bu suçlamaları "ipe sapa gelmez" bulduklarını vurguluyor.

Aktivistlerin, 1924'te kurulmuş olan laikliğe bağlı Cumhuriyet gazetesinin uzun süredir Gülen hareketinin tehlikeleri konusunda uyarıda bulunduğunu, PKK ile de karşıt görüşte olduğunu kaydettiklerini de ekliyor Guardian.

Aydın Engin: Ülkem adına acı duyuyorum

Guardian'ın haberinde Cumhuriyet davasında tutuksuz yargılanan gazetenin yazarlarından Aydın Engin'in şu sözlerine de yer veriliyor:

"Çok uzun süredir gazeteciyim, bu gibi durumlarla yüzleşmeye alışkınım....Ancak bu irrasyonel suçlamalardan ötürü utanç duyuyorum, ülkem adına acı duyuyorum."

Türkiye'de 150'den fazla gazetecinin hapiste olduğuna inanıldığı, Mart ayı itibarıyla 173 medya kuruluşunun kapatıldığı da aktarılıyor Guardian'daki haberde.

Bağımsız Gazetecilik Platformu P24'ten insan hakları avukatı Tobiass Garnett ise Cumhuriyet gazetesi davası ile ilgili şu yorumu yapıyor:

"Bu dava hükümete, Türkiye'de bağımsız medyaya karşı yürüttüğü kampanyada artık yön değiştirme fırsatı veriyor. Gazetecilik suç değildir."

Image caption Cumhuriyet gazetesi davası sanıklarından Turhan Günay'ın kızı Elif Günay

Bülent Özdoğan: Zor zamanlardan geçiyoruz

Bugün sayfalarında Cumhuriyet davasına yer veren bir diğer İngiliz gazetesi ise Daily Telegraph.

Gazete, sanıkların 43 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacaklarını bildiriyor okurlarına.

Daily Telegraph'a konuşan Cumhuriyet Gazetesi Yazı işleri Müdürü Bülent Özdoğan şunları söylemiş:

"Gerçekten zor zamanlardan geçiyoruz...Biz demokrasiye, laikliğe, özgürlüğe inanıyoruz. Bu prensipleri savunuyoruz. Ancak hükümet Türkiye'de bu tip bir muhalif medya görmek istemiyor."

Daily Telegraph'ın haberinde, Türkiye'yi "Dünyada en fazla gazetecinin hapiste olduğu ülke" olarak nitelendiren Gazetecileri Koruma Komitesi'nin (CPJ) Türkiye temsilcisi Özgür Öğret'in davayla ilgili görüşlerine de yer verilmiş.

'Suçlamalar siyasi'

"Türkiye'nin son bağımsız yayın organlarından biri olması Cumhuriyet gazetesini hem güvenilir hem de tehlikeli yapıyor. Zira hükümet her konuda söylemi belirlemek ve toplumsal tartışmayı domine etmek istiyor."

Cumhuriyet'in Türkiye'deki son bağımsız yayın kuruluşlarından biri olduğunu vurgulayan Öğret ayrıca gazeteye yönelik suçlamaların "siyasi" olduğunun altını çizmiş ve gazetesinin bir dönem Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müttefiki olan Fethullah Gülen hakkında çok eleştirel yayınlar yaptığını hatırlatmış.