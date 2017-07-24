Cumhuriyet gazetesi davası başladı

Cumhuriyet gazetesinin 11'i tutuklu 17 çalışanının yargılandığı davanın ilk duruşması bugün görülmeye başlandı.

Davada, aralarında gazetenin eski genel yayın yönetmeni Can Dündar, halefi Murat Sabuncu, yayın danışmanı Kadri Gürsel ve muhabir Ahmet Şık'ın da olduğu, 17'si Cumhuriyet çalışanı 19 kişi yargılanıyor.

İddianamede, Cumhuriyet gazetesinin yazar ve yöneticilerine 'silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme' ve 'hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma' suçlamaları yöneltiliyor.

Soruşturmanın açılmasından 156 gün sonra hazırlanan iddianamede, sanıkların 7,5 yıldan 43 yıla kadar hapisleri isteniyor.

Tutuklu yargılanan sanıklar:

Akın Atalay

Murat Sabuncu

Kadri Gürsel

Ahmet Şık

Turhan Günay

Güray Öz

Hakan Kara

Musa Kart

Önder Çelik

Bülent Utku

Mustafa Kemal Güngör

Tutuksuz yargılanan Cumhuriyet çalışanları:

Can Dündar, Aydın Engin, Hikmet Çetinkaya, Orhan Erinç, Bülent Yener, Günseli Özaltay

Diğer sanıklar:

İlhan Tanır, Ahmet Kemal Aydoğdu

Ayrıca gazetenin yayın politikasının son üç yıllık dönemde, bilhassa da 15 Temmuz darbe girişimine giden süreç ve sonrasında değişime uğradığı, gazetenin 'yıkıcı ve bölücü' haberlere imza attığı, 'terör örgütü liderlerini sevimli ve meşru göstermeye' çalıştığı gibi suçlamalara da yer veriliyor.

İddianamede, '2013 yılından itibaren Cumhuriyet gazetesinin FETÖ, PKK ve KCK ile DHKP/C örgütlerinin savunucusu ve kollayıcısı olduğu' da savunuluyor.

Emniyet'e bağlı BYLOCK iletişim kayıt ve analiz raporu, HTS kayıtları, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün teftiş raporları, bilirkişi raporları, Mali Suçlar Araştırma raporları, açık kaynak tespit tutanakları, arama, yakalama, el koyma tutanakları, şüpheli ve tanık beyanlarının yanı sıra Cumhuriyet Gazetesi nüshaları, şüphelilere ait köşe yazıları, gazete içeriğindeki haberlere ait internet çıktıları da iddianamede deliller arasında yer alıyor.

Duruşma öncesinde İstanbul Çağlayan Adliyesi önünde toplanan gazeteciler, meslek örgütleri ve milletvekilleri basın açıklaması yaptı.

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), Cumhuriyet gazetesinin Şişli'deki binası önünden yürüyüş yaparak Çağlayan'a ulaştı.

Telif hakkı Selin Girit Image caption Duruşma öncesinde adliye önünde toplanan gazeteciler, meslek örgütleri ve milletvekilleri basın açıklaması yaptı

Dava, İstanbul 27'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor.

Dava sürecine nasıl gelindi?