Türkiye 'terörü desteklediğinden şüphelenilen' Alman şirketleri listesini geri çekti

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Almanya İçişleri Bakanlığı sözcüsü, Türkiye'nin, teröre destek verdiğinden şüphelendiği yaklaşık 700 Alman şirketinden oluşan listeyi geri çektiğini açıkladı.

Sözcü Tobias Plate, haftalık basın toplantısında yaptığı açıklamada, Türkiye İçişleri Bakanı'nın Alman mevkidaşıyla yaptığı telefon görüşmesinde listenin geri çekildiğini söylediğini aktardı.

Plate, Türkiye tarafının, Interpol üzerinden aktarılan listenin 'iletişim probleminden' kaynaklandığını söylediğini belirtti.

Plate, "Türk İçişleri Bakanı, Türk makamları tarafından, Türkiye veya Almanya'daki Alman şirketlerine yönelik yürütülen soruşturmalar olmadığını vurguladı" dedi.

Geçen hafta Alman gazetesi Die Zelt, Türkiye'nin hazırladığı 68 şirketlik 'kara listede' Daimler ve BASF AG gibi şirketlerin de bulunduğunu öne sürmüş, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek bu haberi yalanlamıştı.

Hafta içinde Reuters haber ajansına konuşan ve ismi açıklanmayan bir Alman güvenlik yetkilisi isei Türkiye'nin teröre desteğinden şüphelendiği 680'den fazla Alman şirketinden oluşan listeyi Almanya'ya verdiğini bildirmişti.

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Almanya-Türkiye krizi derinleşiyor

Almanya ile Türkiye arasında son dönemde tırmanan gerginlik, krize dönüşmüş durumda.

Bir yandan Türkiye'nin 15 Temmuz darbe girişiminin ardından beklediği desteği bulamadığı yönündeki eleştirileri ve Almanya'nın bazı şüphelilere sığınma hakkı vermesi ilişkilerde gerilim yaratmayı sürdürürken, diğer yandan da İncirlik askeri üssü meselesi ve Alman vatandaşlarının tutuklanması mevcut durumu daha da kötüleştirdi.

Son olarak, Büyükada'da gözaltına alınan 10 insan hakları savunucusundan altısının mahkeme tarafından tutuklanması ve tutuklananlar arasında Alman vatandaşı eğitmen Peter Steudtner'in de bulunması, Berlin hükümetinin sert tepkisini çekti.