HDP Diyarbakır'daki grup toplantısından sonra 'Vicdan ve Adalet Nöbeti'ne başladı

Telif hakkı Hatice Kamer

Halkların Demokratik Partisi (HDP), bugünkü meclis grup toplantısını güvenlik önlemleri altında, polis barikatlarıyla kapatılmış Diyarbakır Ekin Ceren Parkı'nda gerçekleştirdi.

Parkın girişi ve yeşil alan polis bariyerleri ile çevrildiği için grup toplantısı betonarme amfide gerçekleşleştirildi.

HDP Grup Sözcüsü Osman Baydemir mevcut atmosferi Kerbela'ya benzetti ve yaşananları 'zulüm' olarak adlandırdı.

'80 milyonun vicdanına çağrı'

"Türkiye'de yeni bir zulüm rejimi başladı, 20 Mayıs'ta dokunulmazlığın kaldırılması ile büyüdü, 4 Kasım'da HDP Eş Genel Başkanımız Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ve milletvekillerimizin tutuklanması ile yeni bir faşizm sayfası açıldı" diyen Baydemir, '6,5 milyon insanın iradesinin kelepçelendiğini' söyledi.

Baydemir konuşmasına şöyle devam etti:

"İçeride ve dışarıda Kürt düşmanlığı var. Çözüm ve müzakere sürecini tek başına iktidar olma uğruna düşürdüler. Kan ve gözyaşıyla devşirilen iktidar aynı şekilde Rojava düşmanlığı üzerinden içerde sürdürülmeye çalışıyor.

"Bu vicdani çağrımız ve duruşumuz Rojava halkımız içindir, aynı zamanda Güney Kürdistan halkını tehdit edenlere karşıdır.

"80 milyon insanın vicdanına çağrı yapıyoruz, eş başkanlarımız, milletvekili ve belediye başkanlarımız içerde olduğu müddetçe adalet ve vicdan nöbetimiz devam edecek.

"Bizim bir şiddet aracımız yok, şiddete, küfre, hakarete başvurmaksızın Diyarbakır'ın surlarından bir kere daha faşizme biat edemeyeceğimizi göstereceğiz.

"Eşitlik, özgürlük, adalet, onurlu barış isteyen bir halktan niye korkuluyor niye bu abluka örülüyor çünkü barıştan korkuyorlar. Çünkü iktidarlarının sarsılmasından korkuyorlar."

Telif hakkı Hatice Kamer

'OHAL kalkana, KHK'yla atılanlar geri dönene, failler yargılanana kadar devam'

Baydemir, 'Vicdan ve Adalet Nöbeti'nin ne kadar süreceği ile ilgili ise şunları söyledi:

"OHAL rejimi ortadan kalkıncaya kadar Vicdan ve Adalet Nöbetimiz devam edecek. KHK ile işinden, aşından olan insanların işine, aşına haklarına kavuşuncaya kadar bu duruşumuz devam edecek.

"Cizre, Sur, Gever'de insanlığa karşı işlenen suçlardan dolayı failler yargılanıncaya kadar, hak, adalet, hukuk tecelli edinceye kadar durmayacağız. Sur'daki yıkım, kültürel mirasımıza, dilimize, kültürümüze, köklerimize saldırıdır, o saldırı duruncaya kadar bizler durmayacağız, susmayacağız. Yargı tam bağımsız oluncaya, hür oluncaya kadar vicdan ve adalet nöbetimiz, çağrımız devam edecektir."

'Gandivari bir mücadele'

Barışın önündeki en büyük engelin "Abdullah Öcalan'ın üzerindeki tecrit" olduğunu belirten Baydemir, bölgede yaşananları ise Filistin'e benzetti:

"Bugün İsrail, Filistin, Mescid-i Aksa'da yaşanan ile bu coğrafyada yaşananla hiçbir fark yoktur. Orada yaşananlar için vicdanı harekete geçenlerin bu coğrafyadaki zulüm politikalarına karşı vicdanı harekete geçirmenin vakti gelmiş geçiyor. Faşizm rica ile durmaz, Gandivari bir mücadele ile durabilir. Biz bugün böylesi bir mücadele için buradayız.

"Bugün burada bu ülke nasıl bir iktidarla yönetildiğinin teşhiridir bu alanın kendisi. Daha bir hafta önce 15 Temmuz'da darbeye karşı haklı gösteriler yapıldı. Daha bundan birkaç gün önce Ankara'dan İstanbul'a adalet yürüyüşü gerçekleşti. Peki neden Kürt halkına karşı HDP bileşenlerine karşı böyle bir tutum sergileniyor, izin vermiyorlar?"

Telif hakkı Hatice Kamer Image caption Alanın girişinde yoğun güvenlik önlemleri ve polis bariyerleri vardı

Garo Paylan: 7 gün 24 saat sürecek

HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan BBC Türkçe'ye konuşarak 'Vicdan ve Adalet Nöbeti' alanındaki görüntünün 'memleketteki durumun tezahürünün olduğunu' ifade etti:

"Halklarımıza, memleketimize reva görülen neyse şu anda vekillere yapılan da aynı şeydir. Şu anda kamusal bir yerde, parktayız ve bu alanda grup toplantısı yapmamıza izin verilmedi. Bir polis ablukası altındayız, halkın bizimle buluşmasına izin verilmedi.

"45 derecelik sıcak altında grup toplantısı yaptık ve bu şartlarda 7 gün 24 saat adalet ve vicdan nöbetimizi tutmaya devam edeceğiz. Taleplerimiz yerine gelinceye kadar bu nöbet çeşitli şehirlerde devam edecek."

HDP bir süre önce "Durmayalım, dur diyelim, faşizmi durduralım" sloganıyla açıkladığı "Demokrasi Mücadele Planı" deklarasyonunu açıklamıştı.

Eylülden sonra mitingler

Bu kapsamda HDP yaz boyunca Meclis grup toplantılarını Diyarbakır, Van, İstanbul, İzmir gibi farklı kentlerde gerçekleştirecek.

Grup toplantılarının ardından milletvekilleri bir hafta boyunca gece gündüz devam edecek olan nöbetler tutacak.

Nöbetin tutulacağı kentlerdeki etkinlikler, Ağustos ayının sonuna kadar devam edecek. Bu buluşmalarda forum, kitlesel basın açıklamaları da gerçekleşecek.

Etkinlikler, Eylül'den sonra büyük bölge mitingleri olarak devam edecek.

HDP Diyarbakır ve İstanbul'da merkezi, diğer bölgelerde ise bölgesel düzeyde mitingler yapılacak.