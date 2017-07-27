Başbakan Yıldırım'dan Türkiye'deki Alman şirketlerine: Sizi Alman şirketi olarak görmüyoruz

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Almanya-Türkiye ilişkilerindeki gerilimle ilgili olarak Türkiye'deki Alman firmalarının yöneticileriyle biraraya gelen Başbakan Binali Yıldırım 'Yatırımcılarımızın haksız bir şekilde bu ilişkilerden bedel ödemesi asla düşüneceğimiz bir şey değil' diyerek güvence verdi.

Türkiye'deki yatırımları bakımından en önde gelen 19 Alman firmasının temsilcileriyle Çankaya Köşkü'nde bir araya gelen Yıldırım "Sizin bu yaşanan gelişmelerden dolayı herhangi bir zarar görmemeniz, bu gerilimin bir parçası olmamanız bizim açımızdan çok önemli. Açık söylüyoruz biz sizi Alman şirketi olarak görmüyor bu ülkenin şirketi olarak görüyoruz. Bu ülkenin kanununa göre çalışıyorsunuz. Bazılarınız 60 yıldan beri bu ülkede faaliyet gösteriyor. " diye konuştu.

Türkiye'deki toplam ihracatları 10 milyar dolar civarında olan, toplam yatırımları ise yaklaşık 20 milyar euro olan firma temsilcileri ile istişarelerde bulunan Yıldırım'ın firma temsilcilerinin önerilerini de dinleyeceği açıklandı.

Türkiye Almanya'ya "Teröre destek verdiğinden şüphelenilen" yaklaşık 700 Alman şirketinden oluşan bir liste vermiş, Almanya Dışişleri Bakanı bu haberin Alman medyasında yer aldığı günlerde Türkiye'ye yatırım ve seyahat uyarısında bulunmuş, daha sonra da Türkiye bu listeyi geri çektiğini açıklamıştı.

'Geçici gerginlik'

Başbakan Binali Yıldırım Alman firmalarının temsilcilerine yaşanan gerginlikleri "geçici olduğunu düşündüğümüz bu gerginlik" diye tanımladı ve "Başından beri biz şunu söylüyoruz; Almanya ile ilişkilerimizin çok kökü bir geçmişi var. Orada yaşayan 3 buçuk milyon vatandaşımız aynı zamanda bir kısmı da Alman olan vatandaşlarımızı düşündüğümüzde Almanya ile ilişkilerin kalıcı olarak olumsuz bir şekilde seyretmesi akla ziyan bir iştir" diye sürdürdü.

Yıldırım Alman şirketlerine haklarında soruşturma bulunmadığı konusunda da "Kesinlikle resmi kurumlarımız nezdinde böyle bir soruşturma yok. Bizim Almanya'dan beklentimiz, PKK ve FETÖ terör örgütü ile doğrudan ilişkili veya onlara destek veren yapılara karşı daha kararlı bir tutum içerisine girmesi onlara alan açılmaması" diye konuştu.

Alman şirketlerini dinleyecek

Başbakan Yıldırım toplantıya Türkiye'deki Alman menşeli ve sermayeli bütün şirketlerin katılmadığını hatırlatarak "Ama belli başlı önemli 20'ye yakın şirket burada. Bütün şirketleri temsilen sizlerle bira araya geldik. Amacımız ilk ağızdan Türkiye'de istihdam oluşturan Türk ekonomisinin gücüne güç katan şirketlerimizin beklentileri ne? İki ülke arasındaki ilişkilerden kaynaklanan olumsuzluğa nasıl bakıyorlar sizlerden bunu anlamaya çalışacağız" dedi.