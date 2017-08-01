Akıncı Üssü davası idam sloganları eşliğinde başladı

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15 Temmuz darbe girişiminin kritik noktalarından olan Akıncı Üssü'ndeki faaliyetlere yönelik açılan ve 486 sanığın yargılandığı dava bugün Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı. Davanın görüldüğü Sincan Ceza ve İnfaz Kurumu dışında toplananlar "İdam isteriz" şeklinde sloganlar attı.

Kurum içerisindeki duruşma salonunda görülen davada bir numaralı sanık Fethullah Gülen, iki numaralı sanık ise firari Adil Öksüz.

29 Ağustos'a kadar sürecek duruşmalar nedeniyle Sincan Cezaevi çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Polis ve jandarmadan oluşan güvenlik güçleri, cezaevi çevresinde farklı noktalarda kurdukları güvenlik noktalarında davayı izlemeye gelenleri tek tek aradı.

Cezaevi çatısına keskin nişancılar yerleştirildi.

Akıncı Üssü neden 15 Temmuz soruşturmalarında kilit konumda?

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En önce Kemal Batmaz, ikinci sırada Akın Öztürk

Tek sıra halinde duruşma salonuna alınan sanıklar arasında en önde, darbe girişimi sonrası Akıncı Üssü'nde yakalanan sivillerden olan ve Adil Öksüz'le birlikte darbeyi planladığı iddia edilen Kemal Batmaz, ikinci sırada ise Genelkurmay davasında da yargılanan ve darbe girişiminin bir numaralı sanığı olan eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk yer aldı.

Sanıklar, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumu Yerleşkesi'ndeki davayı izlemeye gelenler tarafından protesto edildi.

Polis engelini aşarak sanıklara ulaşmaya çalışan bazı izleyiciler ile polis arasında arbede yaşandı. Bazı izleyiciler "İdam isteriz" şeklinde sloganlar attı.

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Yazıcı: AK Parti müdahil olma isteğinde bulunacak

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ise duruşma sürerken duruşma salonu dışında bir açıklama yaptı.

Darbe girişimi sırasında yaşamını yitiren 250 kişiden 77'sinin bu davanın sanıkları tarafından öldürüldüğünü söyleyen Yazıcı, "Şu anda davada 444 müşteki ve müdahil var, AK Parti de müdahil olma isteğinde bulunacak" dedi.

"Umarız Türk adaleti adil yargılamayla, bu davaları fazla uzatmadan, uluslararası hukukun kurallarını gözetmek suretiyle bu yargılamaları sürdürür" ifadelerini kullanan Yazıcı, Akıncı Üssü davasının görüldüğü salonun altındaki salonda da Kara Havacılık davasında sorgu yapıldığını aktardı.

Bu sırada Hayati Yazıcı'nın sözleri, AKP Keçiören Teşkilatı'ndan olduğunu söyleyen bir kişi tarafından kesildi. "İdam istiyoruz" diyen kişi, Yazıcı'ya elindeki urganı göstererek "Gerekirse referandum yapalım, bu ipi onların boynuna takalım. Bu millet yetkiyi size verdi" dedi.

Bunun ardından sözlerine devam eden Yazıcı, tek tip kıyafetle ilgili çalışmaların da sürdüğünü belirtti.