Cumhuriyet gazetesinin serbest bırakılan avukatı ilk defa Times'a konuştu: "Dava siyasi bir hata"

Telif hakkı Tarık Tolunay Image caption Cumhuriyet gazetesinin çalışanları duruşma salonunda böyle çizilmişti.

Cumhuriyet gazetesinin çalışanlarına yönelik açılan dava kapsamında tutuklanan ve Cuma günü tahliye edilen Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve gazetenin avukatlarından Bülent Utku, serbest bırakıldıktan sonra ilk defa İngiltere'de yayımlanan Times gazetesine konuştu.

Davayı "büyük bir siyasi hata" olarak tanımlayan Utku, "Çok büyük bir tepki olduğu için sanırım bir kısmımızı serbest bırakmaları gerektiğini düşündüler. Bu büyük bir siyasi hataydı, neden bizi bu kadar tuttuklarını açıklamak zorunda kalacaklar.

"Diğer dört kişiyi neden hala serbest bırakamadıklarına dair teknik sebepleri gösterdiler. Bir avukat olarak bunu herkesi 11 Eylül'de serbest bıracaklar diye okuyorum. Ancak siyasi davalarda bunun bir şey ifade edip etmediğini hiçbir zaman bilemezsiniz" açıklamasında bulundu.

Telif hakkı EPA Image caption Tahliye edildikten sonra gazetecilere bir açıklama yapan karikatürist Musa Kart'ın solunda avukat Bülent Utku görülüyor.

Cumhuriyet gazetesi çalışanlarına yönelik açılan davada geçen Cuma günü mahkeme heyeti, sanıklardan 7'sinin tahliyesine, 5'inin ise tutukluluğunun devamına karar vermişti.

Sanıklardan karikatürist Musa Kart, Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Üyeleri Bülent Utku ve Önder Çelik, vakfın Danışma Kurulu Üyesi Avukat Mustafa Kemal Güngör, Okur Temsilcisi Güray Öz, köşe yazarı Hakan Kara ve Kitap Eki Genel Yayın Yönetmeni Turhan Günay tahliye edildi.

Cumhuriyet Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu, muhabir Ahmet Şık, yazar Kadri Gürsel, gazetenin İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay ve Jeansbiri adlı Twitter hesabını kullanmakla suçlanan Kemal Aydoğdu'nun ise tutukluluk halleri devam ediyor.

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Mahkeme başkanı, 'Cumhuriyet davası' kapsamındaki bir sonraki duruşmanın 11 Eylül'de yapılmasına karar verdi, mahkeme ayrıca, avukatların cezaevinde görüşmesi konusunda kısıtlılık kararını kaldırdı.

'En fazla tutuklu gazeteci Türkiye'de'

Dokuz ay boyunca Silivri'deki hapishanede tutuklu kalan Utku'nun sözlerine yer veren Times gazetesi, haberinde 170 tutuklu gazeteciyle Türkiye'nin bu alanda dünyadaki en yüksek rakama sahip olduğunu aktarıyor.

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Gazete aynı zamanda 15 Temmuz 2016'da gerçekleşen darbe girişiminden ötürü yaklaşık 100 bin kişiye suçlama yöneltildiğini ve bu kişilerin yarısının ön duruşma safhasında olduğunu belirtiyor.

'Ahmet Şık ile limon ektik'

Hapishanedeki günlerini polisiye romanları okuyarak ve İspanyolca öğrenmeye çalışarak geçirdiğini söyleyen Utku, Ahmet Şık ile limon tohumları ektiklerini anlatıyor:

"Limon tohumlarını topladık ve filizlenmeleri için kağıt havluların arasında koyduk. Gardiyanlar onları ne zaman bulsa atıyorlardı. Serbest bırakıldığımda ise sekizini-dokuzunu yanıma aldım. Onları dikeceğim ve büyürlerse adlarına Silivri limonları koyacağım."

Telif hakkı DHA Image caption Ahmet Şık: Söylediklerim savunma değil, aksine ithamdır

Utku, dava kapsamında Cumhuriyet gazetesinin uzun bir süre boyunca mücadele ettiği Fethullah Gülen örgütünü desteklemek ile suçlanmasının 'komik ve ironik' olduğunu söylüyor: "Türkiye hak ve hukuk açısından o kadar kötü bir durumda ki bunun düzelmesi uzun sürecek. Adalet duygusunu kaybettiğinizde ise toplumda büyük bir kaos olur."