Bilim insanlarından bir ilk: Bozuk gen, embriyodan ayrıldı

Bilim insanları ölümcül kalp hastalığına neden olan ve genetik olarak aile bireyleri arasında aktarılan bozuk bir geni embriyodan ayırmayı ilk kez başardı.

Bu gelişme ile genetik hastalıkların nedeni olan 10 bine yakın bozukluğun önüne geçilmesinin kapısı aralandı.

ABD ve Güney Koreli bilim insanlarından oluşan ekip "kurgulanan" embriyonun gelişmesini 5 gün daha takip ettikten sonra deneyi sonlandırdı.

Bilim, DNA kurgulamaya izin veren Crispr isimli teknoloji ile altın çağına giriyor.

2015 yılında tanıtılan bu teknolojiyle kistik fibrozisten göğüs kanserine kadar ölümcül hastalıklara neden olan genetik bozukluklar ortadan kaldırılabilir.