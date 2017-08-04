Akın Öztürk, Akıncı Üssü davasında kendisini savundu: Gizli tanığın ifadeleri doğru değil

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Darbe girişimi ile ilgili 486 sanıklı Akıncı Üssü davasında dördüncü celse, eski Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk'ün savunmasıyla devam ediyor. Darbenin "askeri sorumlusu" olmakla suçlanan Öztürk, gizli tanığın hakkındaki iddialarının doğru olmadığını, 15 Temmuz öncesi Ankara'da darbe toplantılarına katılmasının mümkün olmadığını söyledi.

Emekli Orgeneral Akın Öztürk savunmasında, iddianamenin basın yayın organlarında çıkan haberler ve tanımadığı kişilerin gerçeğe aykırı beyanları esas alınarak hazırlandığını öne sürdü.

General olduğu kaydedilen bir gizli tanığın İzmir'de verdiği ifadede, Akın Öztürk'ü, 15 Temmuz 2016 tarihi öncesi Ankara'da darbe toplantılarına katılmakla suçladığı anlaşılıyor.

Öztürk ise 29 Haziran-21 Temmuz 2016 arasında Gümüldür'de askeri kampta tatil planı yaptığını ancak Güney Kore'ye yaptığı seyahat nedeniyle kampa 3 Temmuz'da katıldığını söyledi.

Kamptan sadece 9 Temmuz'da kardeşinin oğluna kız istemek amacıyla İzmir'den Çerkezköy'e gitmek için ayrıldığını ve oradan tekrar kampa döndüğünü anlatan Öztürk, 15 Temmuz'da ise eşinin rahatsızlığı nedeniyle tatili kısa kesip, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak'a tahsisli uçakla Ankara'ya geldiklerini kaydetti.

'Keşke ölseydim'

Akın Öztürk ayrıca 46 yıllık pilotluk hayatında birçok operasyona katıldığını belirterek, "Keşke bu operasyonlardan birinde ölseydim de bugün bu haksız suçlamayla karşı karşıya kalmasaydım" dedi.

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Bazı müştekilerden Akın Öztürk'e: 'Amerika'nın köpeği'

Savunması sırasında Akın Öztürk'e bazı müştekilerin, "Geber" ve "Amerika'nın köpeği" diye bağırdıkları da duyuldu.

15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde bulunanların komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin dava Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları kampüsünde görülüyor.

Davaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatlarının yanısıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu bazı müştekiler ve avukatları da katılıyor.

Davada bir numaralı sanık Fethullah Gülen, iki numaralı sanık ise firari Adil Öksüz.

29 Ağustos'a kadar sürecek duruşmalar nedeniyle Sincan Cezaevi çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alınmış durumda.