Fotoğraflarla: Büyük Menderes Deltası'nda konaklayan göçmen flamingolar

Göçmen kuşlar için havaların ısındığı bölgelere doğru uçma zamanı.

Her yıl olduğu gibi binlerce göçmen kuşa bu yıl da Büyük Menderes Deltası ve Dilek Yarımadası Milli Parkı ev sahipliği yapıyor.

Telif hakkı ERDEM SAHIN

EPA fotomuhabiri Erdem Şahin, Dilek Yarımadası Milli Parkı'na gelen flamingoları böyle görüntüledi.

Telif hakkı ERDEM SAHIN

Bir süre dinlenen flamingolar ardından günbatımına doğru uçmaya başlıyor.

2003 yılında yapılan kuş sayımında, 100'e yakın tepeli pelikan ile 6000 civarında flamingonun kış aylarını deltada geçirdiği belirlenmişti.

Telif hakkı ERDEM SAHIN

Fotomuhabir Erdem Şahin'in objektiflerine deltada balık tutan bir balıkçı da takılıyor.

Telif hakkı ERDEM SAHIN

Yaklaşık 27.500 hektarlık bir alanı kapsayan Dilek Yarımadası Milli Parkı, aynı zamanda Ege Bölgesi'nin de en büyük milli parkı konumunda.

Fotoğraflar: Erdem Şahin/EPA