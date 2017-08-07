Öztürk: Genelkurmay Başkanı Akar, Başbakan Yıldırım'a kendisine yardım ettiğimi söyledi

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15 Temmuz darbe girişimi sırasında Akıncı Hava Üssü'ndeki faaliyetlere ilişkin davada sanıklardan eski Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk'ün çapraz sorgusuna devam edildi. Öztürk, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın telefonla görüştüğü Başbakan Binali Yıldırım ve beraberindekilere, kendisinin ona yardım etmeye çalıştığını anlattığını söyledi.

486 sanıklı Akıncı Üssü davasının 5. celsesi bugün Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları kampüsünde görülüyor.

Darbe girişimi sırasında Yüksek Askeri Şura (YAŞ) üyesi olan Akın Öztürk'ün çapraz sorgusu geçen hafta tamamlanamamıştı.

Sanık Öztürk bugünkü çapraz sorgusunda bir müşteki avukatının "Darbeden ne zaman haberiniz oldu?" sorusuna, "Darbe kelimesini ilk defa Genelkurmay Başkanımızın yanına gittiğimde onun ağzından duydum. Ama eylemleri saat 21.30 sıralarında emir astsubayımın verdiği bilgiyle öğrendim" yanıtını verdi.

Çapraz sorgusunda, iddianamede yer alan Akıncı Üssü'nün koridorlarındaki güvenlik kamerası görüntülerinden kendisini teşhis eden Öztürk, Akıncı Üssü'ne girdikten sonra ilk temas kurduğu kişinin üs komutanı Kubilay Selçuk olduğunu, daha sonra da Hulusi Akar ile görüştüğünü, Akar'ın talimatıyla da sadece ikna etmek için bazı generallerle görüştüğünü söyledi.

Öztürk "O gün Akar'la birlikte Çankaya Köşkü'ne giden Mehmet Dişli'nin, Yaşar Paşa (Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Yaşar Güler) ve benim bulunduğumuz helikopterin kalkması için 5-10 defa Eskişehir harekat merkezini aradığını biliyorum. Akar'ın, Başbakan ve toplantıdakilere, 'Siz ne diyorsunuz, gidin ya' diyerek, benim kendisine yardım etmeye çalıştığımı anlattığını duydum. Tanığı Dişli generaldir, sorun" diye konuştu.

'Hulusi Akar neden size sahip çıkmıyor?'

Akın Öztürk, bunun üzerine bir avukatın "Hulusi Akar, darbe teşebbüsünün üzerinden 400 gün geçtiği halde neden size sahip çıkmıyor?" sorusu üzerine bazı şeylerin zamanla değiştiğini, (eski) Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal'ın da sonradan değişik şeyler söylediğini savundu.

Öztürk, 15 Temmuz gecesi Akıncı Üssü'nde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'a herkesin saygıyla davrandığını, "Darbe yaptık, komutana saygı göstermeyelim" tavrının olmadığını söyledi ve sözlerini sürdürdü:

"Hulusi Akar'a herkes bir komutan gibi davranmaya devam ediyordu. Genelkurmay Başkanının da her zaman telefonla görüşme imkanı vardı, 'Bana şunu bağlayın' dese kimse buna itiraz etmezdi. Akar'ın kendisi filolara gitme teşebbüsünde olmadı."

Telif hakkı Getty Images Image caption Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın da aralarında bulunduğu bazı generaller darbeciler tarafından Akıncı Üssü'ne götürülmüştü.

'Belki de korkmuşlardır'

Bir avukatın "Akıncı'da rahat dolaştığınız için suçlanıyorsunuz. Ancak Abidin Ünal da sizin kadar rahat davranıyor. Ünal dışarıdayken, sizin burada olmanız çelişki değil mi?" sorusuna Akın Öztürk, "Büyük bir çelişki. Aramızda bir fark yok. Kaldı ki ben ellerim cebimde rahatlıkla dolaşmadım. Çok endişeliydim. Abidin Ünal'ın bana yapılan ithamın üyesi olduğunu düşünüyorum. Bombalar emniyete, jandarmaya düşecek ben rahat olacağım... Allah kimseyi böyle bir duruma düşürmesin. O yüzden bana yapılan bu ithamlar yanlış" yanıtını verdi.

Öztürk'ün, Abidin Ünal ve Hulusi Akar'ın darbecileri ikna etmek için neden bir şey yapmadıkları sorusuna yanıtı ise "Belki korkmuşlardır, bunlar bir şey yapar diye" oldu.

'YAŞ üyesi olmam Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ın kararı'

Akın Öztürk, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan sonra YAŞ üyeliğine nasıl atandığı sorusuna da "Cumhurbaşkanı ve Başbakan, 'Abidin Ünal'ı Hava Kuvvetleri Komutanı yapmaya karar verdik' diyerek, benim YAŞ üyesi olmama karar vermişler. Ben de selam durarak, bu karara saygı duydum" dedi.

2013-2015 arasında Hava Kuvvetleri Komutanı olan Akın Öztürk 2015'te bu görevden alınmış ancak emekliliği gelmediğinden YAŞ üyesi olarak göreve devam etmişti. Öztürk, darbe girişimi sonrası çıkarılan bir kanun hükmünde kararname ile YAŞ'tan ve ordudan ihraç edilmişti.

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Akın Öztürk bugünkü çapraz sorgusunda bir sanık avukatının "Darbecileri engellemek için ikna edemediğiniz kişileri çekip vurmayı düşündünüz mü?" sorusuna "Hayır" cevabını verdi.

Öztürk, "Siz benim can korkusu çekmediğimi nasıl söylersiniz? Kim darbeci, kim değil belli değil. Birinci önceliğim Genelkurmay Başkanı'nın yanına gidip, emirlerini almaktı, bunu yaptım. Emrinin gereğini yaptım. Gidip darbeci şahıslarla konuştum, ben kendimi uçakların önüne atamazdım ki" dedi.

Bir numaralı sanık Fethullah Gülen

15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde bulunanların komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin dava Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları kampüsünde görülüyor.

Davaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatlarının yanısıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu bazı müştekiler ve avukatları da katılıyor.

Davada bir numaralı sanık Fethullah Gülen, iki numaralı sanık ise firari Adil Öksüz.

29 Ağustos'a kadar sürecek duruşmalar nedeniyle Sincan Cezaevi çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alınmış durumda.

221 sanıklı 'Genelkurmay çatı davası' yoğun güvenlik önlemleriyle başladı

Akın Öztürk: Hulusi Akar'ın talebiyle sabaha kadar darbecileri ikna etmeye çalıştım

15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili 221 sanıklı Genelkurmay Çatı Davası da Mayıs ayında başlamıştı.

Yine sanıklar arasında olan Akın Öztürk, bu davada da benzer bir ifade vermişti.