Türkiye neden sezaryende dünya birincisi?
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Sezaryenin bu kadar çok tercih edilmesinin gerekçesi ne?

  • 8 Ağustos 2017

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, Türkiye'de bebeklerin yüzde 53'ü sezaryen operasyonlarıyla dünyaya geliyor. Peki sezaryen oranları neden artıyor? BBC Türkçe'den Selin Girit, bebek doğum uzmanları ve annelerle konuştu.

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