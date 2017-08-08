Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, Türkiye'de bebeklerin yüzde 53'ü sezaryen operasyonlarıyla dünyaya geliyor. Peki sezaryen oranları neden artıyor? BBC Türkçe'den Selin Girit, bebek doğum uzmanları ve annelerle konuştu.
Sezaryenin bu kadar çok tercih edilmesinin gerekçesi ne?
- 8 Ağustos 2017
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