Türk öğrencilere robot yarışmasında üç büyük ödül

Çin'de düzenlenen uluslararası robot yarışması "Robot Challenge 2017"ye katılan Türk öğrenciler üç ödül kazandı.

Engelliler için hazırlanan "Düşünce Gücüyle Nesnelerin Kontrolü" projesi birinci, "Düşünce Gücüyle Araçların Kontrolü" projesi ikinci, "Uzaktaki El" projesi de dördüncü oldu.

Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencileri Buket Naz Zeren, Eren Ekrem Kallıkçı ve Efe İnan, 50 ülkeden 1976 öğrenci arasında bu başarıyı elde etti.

Doğan Haber Ajansı'na konuşan öğrencilerden Eren Ekrem Kallıkçı, dünya birincisi seçilen "Zihin ile nesnelerin kontrolü" isimli projeyle felçli insanların birine bağımlı olmadan düşünce gücüyle bazı basit işlemleri yapabilmeleri sağladığını söyledi.

Kafaya takılan bir cihazla beynin yaydığı sinyallerle ev içindeki ışıklar açılıp kapatılabiliyor; klima, televizyon, çamaşır makinası gibi birçok cihaz yönetilebiliyor.

'Beyin gücüyle araç kontrolü'

Dünya ikinciliği elde eden "Zihin ile Araç Kontrolü" isimli robotik proje ise bedensel engellilerin yine başlarına takılan bir cihazla tekerlekli sandalyesini düşünce gücüyle yönetimini sağlayabiliyor.

Beynin yaydığı sinyalleri algılayan sensörler sayesinde geliştirilen yazılımla birlikte bu sinyalleri yorumlayıp istenilen şekilde araç kullanılabiliyor.

Bedensel engeli olan insanlar düşünce gücüyle araçların kontrolünü sağlayabiliyor ve rahatça bu araçları da kullanabiliyor.

'Uzaktaki el'

Teknik bir hata nedeniyle yarışma esnasında sorun yaşanan 'Uzaktaki El' projesi de dördüncülük ödülü kazandı.

Projede engelli öğrencilerin kimseye bağlı kalmadan sınıfa daha iyi entegre olması hedeflendi.

Sınıfta akıllı tahtadaki soruyu çözmek isteyen yürüme engelli öğrenciler, geliştirilen eldiven cihazla oturduğu yerden rahatça tahtayla etkileşime girebiliyor.