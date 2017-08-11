Trabzon’da çatışma: Bir asker ve bir sivil yaşamını yitirdi

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Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında bugün öğlen saatlerinde yaşanan çatışmada bir asker ve bir sivil yaşamını yitirdi. Trabzon Valiliği bir açıklama yaparak çatışmanın güvenlik güçleri ile PKK arasında yaşandığını açıkladı.

Doğan Haber Ajansı, çatışmada ağır yaralanan Başçavuş Ferhat Gedik ve 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün kaldırıldığı KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde yaşamını yitirdiğini duyurdu. Yaralanan bir askerin tedavisi ise sürüyor.

Çatışmanın Eren Bülbül'ün, PKK mensubu olduğundan şüphelenilen kişilerin bir evden erzak çaldığını görmesi ve bölgeye gelen güvenlik güçlerine yerlerini göstermesi sırasında yaşandığı açıklandı.

DHA, Trabzon Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki polislerin izinlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Maçka İlçesi'ne çok sayıda takviye polis ekibi sevk edilirken ilçenin tüm giriş çıkışları tutuldu.

DHA'ya göre çatışmanın ardından operasyon başlatılsa da bölgedeki yoğun sis görüş mesafesini düşürüyor.