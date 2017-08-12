Cumhurbaşkanı Erdoğan: Almanya'daki seçimlerden sonra ilişkiler normale döner

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya ile Türkiye arasındaki gerginliğin Almanya'nın iç siyasetinden kaynaklandığını belirterek "Almanya'daki seçimlerden sonra ben inanıyorum ki onlar da normale dönecek" dedi.

Anadolu Grup Isparta Meyve Suyu Üretim Tesisleri'nin açılışında konuşan Erdoğan "Yöneticisi oldukları medya kuruluşlarında Türkiye ile ilgili olumsuz kampanyalar yürütenlerin tatillerini ülkemizde geçiriyor olmaları, söyledikleri yalanlara kendilerinin de inanmadıklarını gösteriyor" dedi ve ekledi:

"Avrupa ülkelerinin ülkemize yönelik eleştirilerinin çoğunluğunun kendi iç siyasetleriyle ilgili olduğunu biliyoruz.

"Hollanda'nın 16 Nisan halk oylaması sürecinde tamamen gereksiz bir şekilde ilişkilerimizi germesinin sebebinin kendi seçimleri olduğunu gördük. Geçmişte Fransa ve Avusturya gibi ülkeler de benzer yöntemlere başvurmuşlardı.

"Şimdi aynı taktiği Almanya'nın izlediğini müşahede ediyoruz. Seçimlerden sonra ben inanıyorum ki onlar da normale dönecek."

Türkiye'nin büyüme, turizm, ihracat, üretim, istihdam gibi ekonomik göstergelerinin olumlu ilerlediğini belirten Erdoğan, olağanüstü hâlin ekonomiyi etkilemeyeceğini ve Türkiye'ye gelen yatırımcıların hiçbir zaman pişman olmadığını söyledi.

Türkiye - Almanya ilişkileri son aylarda çok sayıda krizle karşı karşıya kalmıştı.

Alman gazeteci Deniz Yücel'in Türkiye'de tutuklanması, Türkiye'nin iade edilmesini istediği Gülencilerin iade edilmemesi, aralarında bir Alman vatandaşının da bulunduğu insan hakları savunucularının Büyükada'da gözaltına alınarak tutuklanması üzerine iki ülkenin liderlerinden karşılıklı açıklamalar gelmişti.

Almanya Türkiye'ye yönelik seyahat ve yatırım uyarıları yayınlamış, bu gerilimin Avrupa Birliği ile Türkiye arasında devam eden üyelik müzakereleri ve Gümrük Birliği'nin yenilenmesi müzakerelerini de etkileme ihtimali doğmuştu.